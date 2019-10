Piero Angelini: "Il progetto alla ex Manifattura? Quanto di peggio si possa immaginare"

Politica



Caro Grandi, ho letto con molto interesse i due straordinari articoli che hai dedicato alla Fondazione Cassa di Risparmio, a partire dall’ intervista a Marcello Bertocchini: una intervista di grande giornalismo di investigazione, del quale, purtroppo, rimangono scarse tracce nella nostra città. Nell’intervista ci sono anche spunti di vera comicità, come quando la tua domanda al Bertocchini sul perché l’Organo di indirizzo abbia bocciato, adducendo peraltro futili motivi economici, il modesto incarico di 20.000 Euro (richiesto peraltro dai suoi avvocati), da dare ad un esperto del settore, per verificare la bontà delle operazioni fatte per Lucca Solare e valutare di conseguenza le possibili responsabilità, ha suscitato l’ira incontenibile del Bertocchini, che non se l’è presa con l’Organo di indirizzo per una scelta così meschina, ma se l’è presa con chi ti aveva mai dato quelle informazioni pericolose, strologando su obblighi di riservatezza e su problemi da risolvere all’interno della Fondazione, naturalmente, a suo avviso, per assicurare “il bene dell’intera comunità civile”! Rimane il fatto, per quanto riguarda “Lucca Solare”, che si trattava di una scelta fatta attraverso la costituzione di una apposita società, che, a differenza degli altri investimenti, non era stata richiesta da nessuno e che doveva realizzare un piano per realizzare un grande progetto di energie alternative in una terra piena di infiltrazioni mafiose; preoccupava allora la sottovalutazione, da parte della Fondazione, dei rischi dell’impresa; preoccupano oggi, ancor di più, le intese, che la società deve necessariamente fare in quel difficile territorio, per stabilizzare una tale operazione e portarla ad utile, come promette il Bertocchini.

Accenni poi, nel commento del giorno successivo, ad un altro problema, al quale io, come deputato e consigliere comunale, ho dedicato spesso la mia attenzione, quello degli interventi all’interno dell’area dell’ex Manifattura Tabacchi, nella parte non toccata dagli interventi PIUSS., ai quali, da tempo, la Fondazione ha dato il suo assenso, dal momento che l’Amministrazione comunale, sicura del suo intervento, ha stornato verso altre opere i 3.900.000 Euro, in precedenza destinati a tale scopo. Si tratta di interventi particolarmente dispendiosi e, politicamente, forse più sbagliati di quelli di Lucca Solare, perché si concreteranno non solo in un investimento finanziario a perdere per la Fondazione , ma determineranno anche un danno permanente, storico e urbanistico, alla città. Ricordo che Lattanzi, a suo tempo, si era tenuto alla larga, giustamente, da questi insani propositi dell’Amministrazione, che hanno suscitato invece l’entusiasmo del Bertocchini. .

Una premessa. La Manifattura Tabacchi, comprata dal Sindaco Fazzi, il 12/12/2003, per 5.miliardi di lire (2.582.284 Euro), era stata individuata, dal Comune, negli strumenti urbanistici del 2001 e del 2004, come la prima delle aree produttive da dismettere, secondo un modello di intervento che era stato creato e disciplinato dall’art. 57 del meritorio Piano strutturale del 2001 ( di cui non è rimasta traccia in quello pessimo del 2007): e cioè, l’Amministrazione comunale , che aveva comprato la ex Manifattura Tabacchi, doveva assicurare, al proprietario dell’area produttiva dismessa, un sito alternativo, che era stato individuato, in questo caso, a Mugnano; ma l’obiettivo primario che il Piano strutturale del 2001 imponeva al Comune era costituito dal fatto che l’area produttiva dismessa non doveva essere cementificata, ma doveva essere destinata ad “attrezzature urbane”, cioè a scuole, verde, parcheggi. E, in effetti, così era miracolosamente avvenuto, per la Manifattura Tabacchi: il Regolamento urbanistico del 2004 aveva destinato, appunto, l’intera area ad attrezzature urbane, in particolare a verde e parcheggi, questi ultimi per circa 1.000 stalli. L’attuale nuovo Piano strutturale, incredibilmente, non si interessa minimamente del problema, centrale per la città e il territorio, della destinazione dell’ area della ex Manifattura Tabacchi; la quale viene appena citata soltanto, a p. 11 e p. 115 dell’elaborato QP.5B, per quanto riguarda un possibile modesto potenziamento dei parcheggi e a pp. 59/60, per quanto attiene a generiche disposizioni attuative degli interventi nei settori strategici della città antica. Si è trattato di una scelta consapevole dell’Amministrazione, che, evidentemente, non si è voluta impegnare politicamente nel proporre alla città un progetto chiaro e sostenibile, ma si è voluta tenere le mani libere, dal punto di vista della costruzione e destinazione dei vecchi e nuovi edifici, dando vita, alla fine, ad un Masterplan, scritto a quattro mani con alcuni funzionari della Soprintendenza ( in evidente conflitto di interessi): infatti, un Masterplan, dal punto di vista urbanistico, non costituisce altro che una serie di indirizzi urbanistici, sempre rivedibili, che ha permesso all’Amministrazione, fin da subito, per quanto riguarda gli edifici dell’area PIUSS, di adempiere senza problemi, a prescindere dalle originarie destinazioni, ai patti, denunciati in campagna elettorale da Garzella, tra Tambellini e Marcucci, assegnando a Campus, un istituto di “cultura” sovrastimato e lautamente finanziato dalla Fondazione, un posto di rilievo nell’area PIUSS (12.667 mq, ristrutturati, tra l’altro, in contrasto con le norme urbanistiche); assegnando, in tal modo, con tale insediamento, alla famiglia Marcucci, già impegnata, insieme ai suoi soci americani, nell’area dell’Universo, una posizione di privilegio nella futura assegnazione, pilotata dalla Fondazione e dai suoi influencer, degli altri edifici da costruire e/o ristrutturare, destinati, secondo il Masterplan dell’ex Manifattura, a qualsiasi destinazione piaccia ai committenti, dalla “residenza, al terziario, al commerciale, al produttivo, perfino al ricettivo”, garantendo, così, alla famiglia Marcucci un ruolo centrale nel governo della città.

Il Masterplan rappresenta una scelta voluta da Tambellini, fin da quando questi, in raccordo con Favilla, aveva con lui convenuto, in Consiglio comunale, che la ex Manifattura Tabacchi costituisse un’area “naturalmente” commerciale, procedendo così sulla strada della privatizzazione e cementificazione dell’area non impegnata dai progetti Piuss, cioè in quella parte che, a partire da Castruccio Castracani, era sempre stata conservata libera e comunque a servizio della città; infatti, fin dalla sua nomina a Sindaco, precisamente fin dal 2013, aveva inserito l’ area della Manifattura Tabacchi nell’elenco degli immobili da vendere ai privati, al prezzo di 6.500.000 Euro, attraverso il ricorso alla Finanza di progetto, parallelamente a quanto la Regione desiderava fosse fatto, con il progetto Rocco-Pellegrini, per l’area di Campo di Marte. Il progetto della Fondazione Cassa di Risparmio, da realizzarsi tramite la società collegata Coima, è stato illustrato sui giornali dal responsabile tecnico della Fondazione, dr. Mungai; il progetto è quanto di peggio si possa immaginare; si tratta di una vera e propria speculazione edilizia, basata sulla costruzione di nuovi edifici e la ristrutturazione delle “superfetazioni” per destinarle, per ora, a “commerciale, direzionale e abitativo”; quanto ai parcheggi, se ne assicura ora soltanto 200, circa un terzo dei 560 sbandierati nel Masterplan citato, subito manipolato, neppure sufficienti a soddisfare le nuove funzioni nel frattempo create, aumentando inevitabilmente nella città congestione e traffico. Se il progetto verrà realizzato, cosa che non è da mettere in dubbio, anche per l’intesa che sottostà tra i funzionari della Soprintendenza che hanno redatto, come detto, il Masterplan e questa classe dirigente politica ( in particolare con la Mammini , specialista in slogan belli, ma privi di senso comune, come quello, da Lei scritto nella presentazione del Masterplan, secondo cui la Manifattura Tabacchi si trasformerebbe, proprio con la cementificazione da lei sponsorizzata, da “città nella città”, a “città per la città”); con una tale opera, l’attuale Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio darebbe vita ad un progetto che, per la pericolosità per la città e lo spreco di denaro, batterebbe di sicuro quello, pessimo, di Lucca Solare.

Naturalmente, noi siamo sempre stati contrari a chiudere e sigillare il cuore della città, con altro cemento ed altre pretese “valorizzazioni” di edifici e superfetazioni per “residenza, terziario, commerciale, produttivo, ricettivo”, come, appunto, il Comune, con il fattivo contributo del rappresentante della Soprintendenza, ha scritto nel suo miserabile Masterplan. E abbiamo sempre guardato al Piano strutturale del 2001 come ad un modello da realizzare, per destinare l’area della Manifattura, non destinata ai progetti PIUSS, ad “attrezzature urbane”: come uno spazio “aperto”, dunque, dove si potevano effettuare, in particolari situazioni, manifestazioni, anche musicali, che non confliggevano , per rumore e traffico, con il resto della città; dove si potevano realizzare molta parte dell’area a parcheggi (mille, appunto, secondo il Regolamento urbanistico del 2004, che, su questo punto, non smentiva il Piano strutturale del 2001), ai quali era possibile accedere con un entrata ed una uscita, che non incrociava altro traffico e dunque non aumentava la congestione della città; per questo, a suo tempo, anche l’arch. Mannocci, in un incontro pubblico, con lui avuto a Viareggio, nel 2007, di cui conservo cara memoria, si era dichiarato favorevole per una tale destinazione.