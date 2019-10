Politica



Polemica in consiglio sulla Rete Ready e l'ideologia gender

martedì, 8 ottobre 2019, 23:59

di eliseo biancalana

Il consiglio comunale si divide sull'adesione del comune di Lucca alla "Rete Ready". La maggioranza di centrosinistra ha respinto la mozione di Forza Italia che chiedeva di risolvere ogni forma di collaborazione con la rete (che riunisce le pubbliche amministrazioni contro le discriminazioni sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere) perché accusata di diffondere l'ideologia gender.

La mozione è stata presentata in aula da Simona Testaferrata (Forza Italia) che ha dichiarato di essere contraria a ogni forma di bullismo e di violenza ma ha accusato la Rete Ready di avere una carta di intenti "fumosa" e di voler indottrinare l'ideologia gender. Le ha replicato Daniele Bianucci (Sinistra con). "Credo che la rete Ready nel suo piccolo possa dare un contributo davvero prezioso per la città" ha sostenuto il capogruppo di maggioranza, per il quale "non esiste" una teoria gender. "Credo che occorra da parte di tutti la giusta serenità" ha detto Bianucci.

È poi intervenuta Donatella Buonriposi (Lei Lucca) che ha messo in guardia da chi potrebbe pensare di entrare in attività antidiscriminatorie per plagiare i minori. "La mente del bambino è molto condizionabile e molto plasmabile - ha detto la consigliera -, non si può escludere che nel marasma dei formatori qualcuno cerchi di far passare altri messaggi".

"Il problema delle discriminazioni di genere esiste – è stata invece la considerazione di Massimiliano Bindocci (M5S) -. Tutto quello che cerca di portare l'uguaglianza credo che vada aiutato. Dividersi fra favorevoli e contrari è un errore".

Dal centrodestra, i consiglieri Alessandro Di Vito ed Enrico Torrini (SìAmo Lucca) si sono dichiarati a favore della mozione di Forza Italia, mentre nella maggioranza Renato Bonturi (PD) e Gabriele Olivati (Lucca Civica) hanno difeso la scelta della giunta di aderire alla rete antidiscriminazioni. Negli interventi è stato anche fatto riferimento ai fatti di Bibbiano, citati esplicitamente Fabio Barsanti (CasaPound). Il riferimento ha fatto insorgere Bianucci. "Siamo persone perbene" ha detto il capogruppo di Sinistra con.

Dal dibattito è emersa una netta divergenza tra le forze politiche sull'interpretazione del significato della Rete Ready. "La Rete Ready è il principale canale per finanziare progetti per propagandare la teoria gender" ha sostenuto Marco Martinelli (Forza Italia). "Oggetto della Rete Ready è la lotta alle discriminazioni, non si parla di propaganda di alcun tipo" ha invece sostenuto l'assessore Ilaria Vietina, che ha precisato che la rete non si occupa né di famiglie né di scuole. Dopo qualche scambio vivace, alla fine il voto: 7 sì (FI, FdI, SìAmo Lucca, Casapound), 19 no (PD, Lucca Civica, Sinistra Con), 2 astenuti (M5S, Lei Lucca).