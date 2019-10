Politica



Premiati a villa Bottini gli studenti che hanno partecipato al progetto “Sicuro!”

giovedì, 3 ottobre 2019, 17:33

A villa Bottini sono stati premiati gli studenti che hanno partecipato al concorso “Sicuro!”, per la diffusione della cultura della sicurezza nella scuola. L’iniziativa, nata dal lavoro svolto dalla Commissione Speciale sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro del Comune di Lucca in collaborazione con Fabio Perini e il Provveditorato agli Studi di Lucca, ha coinvolto oltre 150 alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado con lo scopo di diffondere nelle scuole la cultura della sicurezza, creando negli studenti una maggiore consapevolezza sull’argomento.

Agli studenti era richiesto di mettersi in gioco e presentare un elaborato (un video, un testo, un poster, una raccolta di foto) che avesse come tema la sicurezza e la prevenzione. Gli elaborati che sono arrivati sono stati valutati da un’apposita commissione. Seconde classificate, a pari merito, sono risultate le classi seconda,terza e quarta Liceo linguistico G.G Byron; la quarta C ITT ISI Pertini; la terza D Giorgi. A loro sono andati 500 euro di materiali per la scuola. Prima classificata è stata invece la quarta A Geometri CAT ITET Campedelli di Castelnuovo, che ha vinto 1.000 euro di materiali per la scuola.

“Questo è un progetto a cui come amministrazione tenevamo molto – commenta il consigliere comunale delegato al lavoro, Roberto Guidotti - . Riuscire a condividere con il mondo della scuola queste tematiche è a nostro avviso un risultato importante che ci rende soddisfatti e ci stimola a proseguire. Incidere nella diffusione della cultura della sicurezza è importante, ma non era affatto scontato. Ci siamo riusciti grazie al determinante apporto dell'Ufficio scolastico territoriale,che attraverso la dirigente Donatella Buonriposi ha raccolto il nostro invito. La stretta collaborazione stabilita con la professoressa Monica Mariti ha consentito di veicolare il progetto nelle scuole del territorio, organizzando un percorso educativo e informativo al quale gli studenti hanno risposto con la produzione di video e spot di grande impatto emozionale . Altra componente determinante, anche questa per niente scontata, è stata la condivisione di tutto il progetto da parte di Fabio Perini”.

“Nella nostra azienda crediamo fermamente che la sicurezza sul lavoro non sia fatta solo di certificazioni e processi – aggiunge Mauro Ginesi, responsabile del Servizio prevenzione e protezione dell'azienda Fabio Perini Spa –, ma sia soprattutto un valore etico e culturale. Per questo siamo stati felici di partecipare a questo progetto che ha permesso non solo di favorire nei giovani una maggiore consapevolezza, ma anche conoscere e individuare i possibili rischi e pericoli per la salute e sicurezza propria e degli altri e valorizzare, al contempo, comportamenti corretti e sicuri in ogni situazione”.