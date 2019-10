Politica



Prove di inciucio

giovedì, 17 ottobre 2019, 19:02

di aldo grandi

In una Repubblica dei Soviet come quella di Lucca dove da due anni e mezzo l'amministrazione comunale si rifiuta di intrattenere rapporti ravvicinati di ogni tipo con la Gazzetta di Lucca e, in particolare, con il suo direttore (ir)responsabile, ecco che un assessore e nemmeno tra gli ultimi, quella Valentina Mercanti che si occupa di commercio e attività produttive, vero e proprio osso duro per le categorie con le quali ha a che fare, si permette di schioccare, in una occasione pubblica come l'inaugurazione di una nuova attività, la Bricocenter a San Concordio, nientepopodimeno che un bacio sulle guance di chi scrive.

Un gesto plateale, in parte provocatorio, sicuramente destinato a far discutere. Un gesto, se così si può dire, rivoluzionario, messo a segno da una di quelle donne - chapeau - che non hanno necessità delle declinazioni al femminile per sentirsi alla pari degli uomini. Narrano, infatti, le cronache del palazzo dei Bradipi, che appena insediatasi dopo la nomina della giunta, la Valentina Mercanti, arrivando di fronte alla porta della sua stanza, abbia trovato la targa con la scritta, espressamente voluta dalla Ilaria Vietina che in quanto a declinazioni boldriniane non è seconda a nessuno, 'assessora'.

Immediata la protesta della Mercanti, una che nella vita sa benissimo cosa vuol dire conquistarsi tutto da sola, a cominciare da una famiglia che ha sempre lavorato in proprio nel settore dell'antiquariato per raggiungere i propri obiettivi che, poi, in sostanza, sono sempre stati quelli di una vita dignitosa e onesta.

Di fronte alle rimostranze della vice sindaco Vietina, nessun problema: la Mercanti si è armata di pennarello e al posto della A ha disegnato una E.

Tanto per capire il carattere del soggetto, che noi non abbiamo mancato di criticare con titoli feroci - Fuori i mercanti dal tempio - con articoli in cui ce la prendevamo con lei e con Andrea Marcucci per averla traghettata a Roma al commissione cultura del Senato. Ma tant'è. Noi ci abbiamo sempre messo la faccia e nome con relativo cognome.

Così, quando l'assessore Mercanti ha accettato di posare con noi e, addirittura, ha anche fatto qualcosa di più, bene, lo diciamo sinceramente, abbiamo avuto paura: per lei ovviamente e in senso politico. Non è che adesso le scateneranno dietro i famigerati bradipi del Kgb di via Santa Giustina?

Ci auguriamo di no, in fondo, è una delle persone più aperte e, merito a nostro avviso superbo e sublime, non ha bisogno di sentirsi o dirsi esasperatamente femminista per farsi valere e volere a differenza di altre colleghe nel panorama politico della Sinistra lucchese.

Noi ringraziamo Valentina Mercanti per questa parentesi ironica e se anche si tratta di un assessore di Sinistra - in fondo non si può essere perfetti - resta una persona cordiale, aperta e, soprattutto, dotata e provvista di una robusta dose di dissacrazione, eredità che il Sessantotto avrebbe dovuto lasciare a molti e che, al contrario, è rimasta peculiarità di pochi.

Dimenticavamo: c'era anche l'assessore - va bene con la e finale o la Vietina ha qualcosa da dire anche su questo? - Francesco Raspini, futuro candidato a sindaco. Lui, invece del bacio, salutandoci ci ha strizzato l'occhio. Ci sta simpatico, non ci ha mai boicottato e a dirla tutta e vedendo anche gli altri consiglieri comunali e assessori di maggioranza, ci domandiamo chi è il genio della stirpe che ha imposto il non avere alcun contatto con il nostro giornale.