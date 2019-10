Politica



Ricevuta a Palazzo Orsetti la donna aggredita un mese fa nel parco di via Matteotti

martedì, 1 ottobre 2019, 19:53

Il sindaco Alessandro Tambellini e il presidente del consiglio comunale Francesco Battistini hanno accolto a Palazzo Orsetti la giovane donna picchiata da un uomo nel parco di via Matteotti a Sant'Anna un mese fa. La ragazza aveva infatti invitato l'uomo a pulire i bisogni del cane, ricevendo, in cambio, una scarica di pugni e calci. Un episodio di violenza inaudita subito condannato dall'amministrazione comunale, che si è mossa fin dall'inizio per trovare sostegno legale gratuito, sociale e psicologico alla vittima, valutando anche la possibilità di costituirsi parte civile.

La donna, accompagnata in Comune dalla cugina, ha avuto modo di raccontare nuovamente come siano andati i fatti. Il sindaco e il presidente del consiglio comunale hanno invece ribadito la totale vicinanza dell'amministrazione comunale e la disponibilità a fare tutto quello che è nelle loro possibilità per aiutare e sostenere la ragazza aggredita.

“Quello che è accaduto è un fatto gravissimo che non può restare impunito. Il rischio, infatti, è che la vittima ne esca danneggiata due volte: la prima con la violenza subita e la seconda con l'impossibilità di condurre una vita serena e normale, a causa della vicinanza e della continua esposizione con il suo aggressore”