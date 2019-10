Politica



Santi Guerrieri: "Come si intende disporre la localizzazione ed il tracciato degli stalli in via Nottolini?"

venerdì, 18 ottobre 2019, 16:42

Marco Santi Guerrieri, presidente della libera associazione di cittadini "Lucca Ti Voglio Bene" interviene sulla questione parcheggi di Via Nottolini.



"Non ho trovato questa mattina certezze nelle parole degli assessori Giovanni Lemucchi e Serena Mammini - esordisce - su come intenderanno disporre la localizzazione ed il tracciato degli stalli in via Lorenzo Nottolini. "

"Parole - spiega -, quelle degli assessori, atte a tranquillizzare i residenti (non tutti), ma ben lontane dall'immaginare come potranno continuare a sopravvivere le attività commerciali e artigianali di quella via a seguito dell'energico restringimento della carreggiata stradale in aggiunta alla penuria di stalli. L'assessore Lemucchi, pur disponibile a garantire alle aziende alcuni stalli a disco orario, quindi a pagamento, sorvola sulla reale richiesta di provvedere a tracciare almeno due specifiche aree di sosta temporanea per il carico e lo scarico di merci con stalli adeguati alla sosta di mezzi furgonati".

"Faccio notare - sottolinea - come in via Lorenzo Nottolini, per anni lasciata al degrado, grazie ai bassi costi degli affitti in quell'area così disgraziata, sorgessero comunque delle attivita' artigianali e commerciali tutte vincolate all'uso di furgoni per lo svolgimento della propria attivita'".

"L'impegno che il comune di Lucca sta portando avanti a sostegno delle attività artigianali e commerciali - conclude - parrebbe voler essere sinonimo di ascolto e concertazione, non solo dialettica politica. Vedremo".