Serena Borselli vice-capogruppo di "SiAmoLucca"

martedì, 8 ottobre 2019, 23:59

La maggioranza di centrosinistra sinistra ha respinto la mozione di Forza Italia che chiedeva di risolvere ogni forma di collaborazione con la rete nazionale che riunisce le pubbliche amministrazioni contro le discriminazioni sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, perché accusata di diffondere l'ideologia gender

martedì, 8 ottobre 2019, 22:38

Via libera dal consiglio comunale di Lucca all'acquisto a titolo gratuito di due porzioni di terreno situate ad Antraccoli, annesse alla pista ciclopedonale denominata "Francigena Greenway". Nella stessa seduta è stato approvato il terzo aggiornamento al programma biennale 2019-2020 delle acquisizioni dei beni e dei servizi del comune di Lucca

martedì, 8 ottobre 2019, 22:11

Il presidente del consiglio comunale di Lucca Francesco Battistini si dice a favore dell'installazione di una targa in memoria del grande aviatore lucchese Vincenzo Lunardi, come proposto dall'associazione Vincenzo Lunardi Lucca Baloon Club

martedì, 8 ottobre 2019, 19:52

Il sindaco e presidente della conferenza zonale dei sindaci Alessandro Tambellini, appresa la notizia dell'anziano deceduto al Pronto Soccorso in attesa di essere visitato, ha chiamato i vertici dell'ospedale San Luca, per avere informazioni dettagliate su come si sono svolti i fatti

martedì, 8 ottobre 2019, 17:07

Lo dichiarano in una nota congiunta i gruppi consiliari di civica e partiti di centrodestra del comune di Lucca, in merito al dibattito aperto sulla futura elezione a presidente della Provincia

martedì, 8 ottobre 2019, 11:12

La reazione arriva dal capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Maurizio Marchetti dopo aver letto sui quotidiani del dramma avvenuto nel pronto soccorso dell'ospedale San Luca di Lucca lo scorso venerdì