Politica



SiAmoLucca aderisce alla manifestazione di tutto il centrodestra a Roma

venerdì, 18 ottobre 2019, 14:59

La lista civica SiAmoLucca aderisce alla manifestazione di Roma prevista per domani (19 ottobre), a cui saranno presenti tutti i partiti di centrodestra, in coerenza con la stretta alleanza siglata a livello locale per le elezioni a sindaco nel 2017 e che ancora prosegue con slancio.



"Saremo in piazza con una nostra delegazione a sostenere una politica liberale ma attenta alla collettività - spiega una nota - una politica che sia concreta e abbia come principio guida l'Italianità, ovvero la nostra identità culturale. Le tematiche del centrodestra sono le stesse che sta portando avanti la nostra lista civica; l'abbassamento delle tasse, la sicurezza e la legalità in primis, le problematiche sociali con particolare attenzione alle persone con disabilità, la sanità troppo spesso considerata un fanalino di coda nei programmi elettorali; problematiche ambientalistiche di difesa della nostra terra, le politiche familiari; la liberazione di risorse per imprese e cittadini, l'Europa da riorganizzare ma al tempo stesso la piena autonomia degli Stati, le politiche migratorie che necessitano di un correttivo".



SiAmoLucca, che recentemente ha siglato l'unione con la lista civica Lucca in Movimento e forte quindi di un 15 per cento di consensi ottenuti complessivamente nella tornata elettorale di due anni fa, va avanti con la forze delle idee, con l'impegno costante per un deciso cambiamento.