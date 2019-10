Politica



Silvia Del Greco in Anci giovani

giovedì, 24 ottobre 2019, 11:42

Si è tenuta ieri pomeriggio alle 15.30 a Firenze presso l'educatorio il Fuligno l'assemblea congressuale Anci Giovani che ha visto coinvolti molti giovani amministratori under 35 provenienti da tutta la Toscana.

In questa importante giornata l'assemblea ha eletto come coordinatrice Francesca Brogi sindaca del comune di Ponsacco, la sua candidatura è stata sostenuta da una lista di amministratori all'interno della quale si può scorgere il nome della consigliera comunale di Lucca Silvia Del Greco che da oggi farà parte del coordinamento regionale Anci giovani capitanato da Francesca Brogi.

"Sono entusiasta ed emozionata per questa nuova esperienza - dice Del Greco - il lavoro da fare è tanto e Lucca avrà la possibilità di dire la sua all'interno di un contesto prestigioso come quello di Anci giovani, sarà una bella occasione per incontrare amministratori di realtà diverse, avanzare proposte ad Anci nazionale e non solo, partecipare ancora più attivamente alla vita di governo in modo proattivo, dove già ieri in corso di insediamento dell'assemblea è nata la proposta per la prossima presidenza della Regione Toscana di istituire l'assessorato agli enti locali, noi giovani amministratori ci impegnamo ogni giorno per garantire un servizio sempre migliore ai nostri cittadini, per questo abbiamo bisogno di metterci alla prova, confrontarci, condividere esperienze amministrative virtuose e trovare soluzioni sempre più adeguate e al passo con i tempi".