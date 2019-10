Politica



Solidarietà ai curdi dal consiglio

mercoledì, 16 ottobre 2019, 09:11

di eliseo biancalana

Il consiglio comunale ha espresso solidarietà al popolo curdo approvando un ordine del giorno che condanna l'invasione della Siria da parte della Turchia. Primo firmatario dell'ordine del giorno è il presidente del consiglio comunale Francesco Battistini.



Il documento sostiene che il popolo curdo "non può essere abbandonato dall'Occidente e sottoposto al rischio di un drammatico genocidio". L'ordine del giorno impegna la giunta ad attivarsi con il governo perché faccia sentire, assieme alle istituzioni europee, "il totale dissenso nei confronti dell'iniziativa militare assunta dalla Turchia", anche rivedendo gli accordi tra l'Italia e lo stato turco e chiedendo all'Uefa che la finale di Champions non sia disputata a Istambul.



La mozione ha ricevuto il sostegno del centrosinistra, del centrodestra e del Movimento 5 Stelle. Unico astenuto Fabio Barsanti (Casapound) che si è detto contrario all'invasione turca ma ha detto di ritenere "incompleto" e "ipocrita" il documento perché non estende la solidarietà a tutto il popolo siriano.