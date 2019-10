Politica



Teatro del Giglio, Barsanti: "Mentre l'opposizione attende da maggio il bilancio in rosso, la dirigenza taglia i buoni pasto"

mercoledì, 2 ottobre 2019, 14:20

La notizia della volontà, da parte dell'amministrazione dell'azienda speciale, di tagliare buoni pasto e premi produzione dei dipendenti è, secondo Barsanti, la dimostrazione della cattiva gestione del Teatro. L'opposizione attende da aprile che l'amministrazione riferisca sul bilancio nelle commissioni o in consiglio.



"Mentre l'opposizione attende da aprile che l'Amministrazione porti il bilancio (in rosso) del Giglio in commissione e quindi in consiglio - dichiara il consigliere Barsanti in una nota - veniamo a sapere dalla stampa che la dirigenza dell'azienda speciale ha intenzione di tagliare una parte dei buoni pasto a tutti i dipendenti. Dunque la dirigenza, anziché mettere in discussione e rivedere tutta la gestione del personale come più volte richiesto dall'opposizione e come emerso anche in commissione, fa ricadere le conseguenze del passivo di bilancio su tutti i dipendenti in modo indistinto?"



"Dov'è finita la tanto decantata trasparenza di gestione e, soprattutto - prosegue la nota - la retorica del Teatro del Giglio come fiore all'occhiello di gestioni oculate e in pareggio? Una gestione talmente efficiente che contratta un premio produzione 'a prescindere', senza un raggiungimento di un obiettivo e addirittura con un'azienda in deficit, salvo poi ritrattare e comunicare ai dipendenti di non volerlo erogare. Una gestione che fa finta di non interrogarsi sui motivi che possano aver portato a questo passivo, e che soprattutto non mette in discussione, ed anzi difende, i benefici economici dati a pioggia a dirigenti con stipendi già alti".



"Nel frattempo - conclude Barsanti - dopo due mesi di attesa e la 'minaccia' di recarmi in prefettura, dagli uffici comunali mi sono arrivati alcuni documenti, da me richiesti, su agibilità, normativa antincendio e rispondenza sismica degli edifici pubblici tra cui lo stesso Teatro. Della rispondenza sismica del Giglio non vi è però traccia, dunque si tratta di documenti incompleti. Non solo: essi sono arrivati, stranamente, proprio nel giorno in cui la Giunta ha reso noto l'accordo di programma per i lavori proprio al Teatro. Una bella coincidenza, non c'è che dire".