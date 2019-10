Politica



"Un caffè con SiAmoLucca": partono gli incontri con i cittadini

domenica, 27 ottobre 2019, 15:30

Parte "Un caffè con SiAmoLucca", nuova iniziativa della lista civica per ascoltare le esigenze del territorio. Si tratta di una serie di incontri che, in coincidenza con la metà del mandato amministrativo, vedrà di volta in volta coinvolti i consiglieri comunali ma anche membri del direttivo. In pratica sarà uno scambio di opinioni con i cittadini su quanto c'è da fare e i problemi sul tappeto, ma anche la discussione sulle soluzioni da adottare. Il tour inizierà questo martedì 29 ottobre da Ponte a Moriano. "Saremo alla Caffetteria Graziella, alla pasticceria Furio e al bar Barrito dalle 10 alle 12 ma anche al mercato - si legge in una nota -. La volontà è quella che ci ha sempre contraddistinto rispetto a chi governa il Comune, ovvero il dialogo con la gente. Che in questi due anni e mezzo da parte nostra non è mai venuto meno con assemblee e incontri serali, ma che questa volta vuole incontrare i cittadini nei momenti di vita quotidiana. SiAmoLucca, motore dell'opposizione, prosegue dunque nella politica di ascolto, rinnovando i principi per i quali è nata". Alla prima iniziativa a Ponte a Moriano sarà presente il capogruppo Remo Santini.