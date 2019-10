Politica



Urbanistica, sì a varianti per Manifatture e Cartiera Cardella

martedì, 22 ottobre 2019, 23:29

Via libera del consiglio comunale di Lucca a due varianti al regolamento urbanistico che accolgono le richieste di due aziende del territorio.

Entrambe le delibere sono state illustrate dall'assessore all'urbanistica Serena Mammini. L'assessore ha sottolineato che approvando le due varianti il consiglio comunale è venuto incontro alle esigenze di due importanti imprese che danno lavoro a centinaia di persone.

Sono state approvate una variante per consentire alle Manifatture Sigaro Toscano spa di realizzare un capannone a uso deposito in via Enrico Mattei a Mugnano e un'altra che permetterà alla Cartiera Cardella di San Pietro a Vico di espandere il suo stabilimento ma realizzando come compensazione delle opere a beneficio del quartiere.

Sulla variante a San Pietro a Vico ha espresso dubbi la consigliera Simona Testaferrata (Forza Italia) che ha detto che i cittadini del paese le hanno espresso forti perplessità per l'acustica.

Eli. Bi.