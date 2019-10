Politica



Valeria Giglioli nuovo assessore al sociale

martedì, 15 ottobre 2019, 13:07

La nuova assessora alle politiche sociali del comune di Lucca è Valeria Giglioli. Rimane completamente in capo alla consigliera Cristina Petretti la delega alla sanità.

La decisione è stata assunta dal sindaco Alessandro Tambellini a seguito di una interlocuzione con la lista civica “Sinistra con Tambellini”, nella quale era sta eletta l'assessora uscente Del Chiaro.

Valeria Giglioli, 44 anni, di Lucca, è laureata in Discipline dello spettacolo e della comunicazione- facoltà di Lettere e filosofia dell'Università di Pisa, con una tesi in Storia del pensiero economico. Giornalista, ha lavorato all'Unità (redazione di Firenze) e nell'ufficio di segreteria dell'Onorevole Raffaella Mariani. Dal 2017 al 2018 ha fatto parte dello staff della Presidenza e Direzione generale dell'ASP, l'azienda pubblica del Comune di Bologna che progetta e gestisce servizi alla persona nei settori anziani, minori, contrasto alla grave emarginazione adulta, transizione abitativa, gestione dei servizi del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) per utenza adulta e sistema di accoglienza di MSNA (minori stranieri non accompagnati). Attualmente lavora all'Università di Firenze nell'area didattica- segreteria della Scuola di scienze della salute umana.

La nomina ufficiale della nuova assessora avverrà nei prossimi giorni.

“In attesa dei necessari passaggi – dichiara il sindaco Alessandro Tambellini – ci tengo a ringraziare in modo non formale l'assessora Del Chiaro, per il lavoro portato avanti in questi anni che ci hanno posto di fronte a importanti scelte, nel delicatissimo compito di sviluppare politiche sociali in grado di supportare le fasce più deboli della nostra comunità. Adesso ulteriori scelte e nuovi impegni attendono Valeria Giglioli, alla quale do il benvenuto nella squadra a nome mio personale, della giunta e della maggioranza”.