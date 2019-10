Politica



Viabilità Piana di Lucca: approvata all'unanimità mozione per la realizzazione

mercoledì, 30 ottobre 2019, 17:27

E' stata approvata all'unanimità dal Consiglio provinciale di Lucca la mozione presentata dalla consigliera di maggioranza Roberta Menchetti (PD) che impegna la Provincia di Lucca ad adoperarsi per ricercare le necessarie fonti di finanziamento per la realizzazione di una rotatoria a Porcari dove ora si trova l'incrocio tra via Diaccio (comunale) e la via Puccini (provinciale) all'altezza del negozio 'Vitalina'.

Il via libera dell'assise provinciale è arrivato dopo la lettura in aula della mozione, poi emendata in alcuni passaggi su proposta del consigliere provinciale Sara D'Ambrosio. E la mozione, su cui è intervenuto anche il consigliere di opposizione Riccardo Giannoni(Alternativa civica centrodestra), è stata approvata dopo l'integrazione che puntualizza la condivisione degli enti interessati al superamento della criticità rappresentata dall'incrocio su cui è già in programma, da parte della Provincia, la realizzazione di uno spartitraffico.

La mozione presentata dalla consigliera Menchetti segue anche i lavori della 2ª Commissione consiliare della Provincia "Infrastrutture e territorio" durante i quali sia il sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari, sia il consigliere comunale Pietro Ramacciotti, avevano presentato alcune ipotesi progettuali per il superamento dell'intersezione in questione; e fa anche seguito alle proposte di progetto dell'ufficio tecnico della Provincia elaborate in relazione all'incrocio sulla via Romana al Turchetto, incrocio anch'esso che presenta rischi e alti livelli di incidentalità.

"La soluzione della rotatoria - afferma Menchetti che si è detta soddisfatta per il voto del consiglio di Palazzo Ducale - è quella che garantisce in assoluto il superamento di tutti i problemi e i rischi dell'incrocio tra una strada così transitata come la Puccini e via Diaccio dove si trovano molte abitazioni ed esercizi commerciali. Il Comune di Porcari ha già pronte delle proposte progettuali che dovranno essere discusse in sede tecnica con la Provincia a cui chiedo con questo documento formale un impegno per la ricerca dei fondi necessari che ne consentano la realizzazione nel prossimo esercizio finanziario".