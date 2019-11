Angelini: "La Variante sulla Manifattura “a regime semplificato” viola la legge"

Una scelta illegittima. Ma le cose non stanno così. Noi esprimiamo fondate riserve sulla scelta dell’Amministrazione, interessata a far subito e presto, di proporre per la Variante al Regolamento urbanistico, relativa alla Manifattura Tabacchi, una procedura “a regime semplificato”, invece che quella complessa, impegnativa, ma sicuramente più trasparente, della procedura “a regime ordinario”; infatti l’art. 30 comma 2, citato dall’Amministrazione per sostenere la sua tesi, tratta del caso diverso delle varianti semplificate per il piano operativo, che come si sa, il Comune di Lucca non ha ancora adottato e che dunque non possono riguardare la manifattura Tabacchi; costituirebbe, sicuramente, una forzatura volere applicare tali disposizioni anche nel caso della Variante al Regolamento urbanistico, di cui oggi si tratta. Infatti la L.R. 65/2014 tratta espressamente, in un altro articolo, precisamente l’art. 228, il caso del nostro Comune, prevedendo appunto ( sia al comma 1, che al comma 2), che, ai comuni dotati, come quello di Lucca, sia di Piano strutturale che di Regolamento urbanistico; sia consentito effettuare “fino all’adozione del nuovo piano operativo e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall’entrata in vigore della presente legge… le varianti di cui all’art. 22, comma 2 bis, nonché le varianti semplificare al piano strutturale e al regolamento urbanistico di cui agli art. 29, 30, 31, comma 3 e 35”; che la legge regionale vada interpretata semplicemente nel senso che le varianti “ a regime semplificato” debbano essere portate avanti soltanto nei 3 anni successivi all’approvazione della L.R. 65/2014, lo conferma il comma 2 bis dello stesso articolo, aggiunto da una modifica successiva alla legge, che sposta tale termine al 27/05/2018, quando ricorrano alcune condizione, nel nostro caso neppure esistenti. Mi sembra, dunque, legittimo negare, allo stato, la correttezza delle procedure adottate dall’Amministrazione per far approvare, in tutta fretta e furia, e senza un confronto politico adeguato, una Variante al Regolamento urbanistico “a regime semplificato”: procedure che andrebbero abbandonate, per riaprire, sulla Manifattura Tabacchi e il suo destino culturale e urbanistico nella città, un dibattito che l’Amministrazione ha finora impedito e soffocato.