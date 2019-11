Politica



Approvata in Consiglio la variante ex Manifattura Tabacchi

mercoledì, 27 novembre 2019, 00:28

di Lorenzo Vannucci

Dopo che le forze di maggioranza hanno bocciato la pregiudiziale presentata dal consigliere Di Vito (Siamo Lucca) si è avuto, in seno al consiglio comunale, un lungo confronto tra le forze a sostegno del progetto del sindaco Tambellini e le opposizioni: "Sicuramente - ha detto Francesca Pierotti (Pd) - la ex Tabacchi è un'area cara ai lucchesi. Vorrei però dire questo: proprio perché l'amministrazione ha a cuore la manifattura, si vuole, oggi, cercare di anticipare quel lavoro che andrà a riguardare il recupero degli spazi dismessi, e lo fa proprio con la manifattura perché siamo di fronte ad un iter complicato: l'amministrazione si è trovata di fronte a scelte non semplici anche a causa di manifestazioni di interesse non sempre reali. Tutta la parte del primo mandato Tambellini è stata dedicata a ricollocare le risorse necessarie. Oggi quindi possiamo completare l'iter anche con un completamento urbanistico dell'insieme. Torno a dire: stasera il punto centrale è che noi vogliamo che la manifattura si riconverta, con un mix di residenziale, commerciale, servizi e parcheggi, così da essere funzionale ad una rivitalizzazione di quell'area e di tutto il centro storico di conseguenza".

A rispondere a Pierotti ci ha pensato Remo Santini: "Quanta fretta. È - ha spiegato il leader di Siamo Lucca - la prima esclamazione che mi viene in mente. Perché una scelta così importante la si fa correndo come treni, soffocando un dibattito necessario? Come è stata coinvolta la città in questa scelta? Che capienza ha il parcheggio che si prevede? Noi crediamo che questa amministrazione voglia presentare lucciole per lanterne. Mammini e Pierotti ci parlano di un parcheggio a due piani. Poi però si dice che quando parliamo di nuovi parcheggi alla manifattura si devono aspettare esami idrogeologici per avere un dato definitivo. Al di là di queste anticipazioni abbiamo anche noi voluto approfondire: da parte di fonti autorevoli della Fondazione ci è stato riferito che i posti auto aumenteranno di circa una ottantina di unità, soprattutto in riferimento ai nuovi appartamenti e alle nuove attività commerciali. Un po' pochino".

"Inoltre - ha proseguito Santini - vorrei ricordare che, nella campagna elettorale del 2017, il centrosinistra diceva che avrebbe messo cinquecento posti auto. A noi però risulta che tutto questo non ci sarà. Per questo non siamo assolutamente tranquilli stasera. Ma voglio esprimere anche un altro concetto; non è detto che ciò che proponga la fondazione sia il verbo indiscutibile: pensare che ciò che viene da loro proposto sia sempre e comunque qualcosa di buono è sbagliato secondo me. E se questo progetto è già stato presentato ai soci della Fondazione, come si potrà modificare un piano già presentato ai soci? Si dice che nuovi parcheggi stravolgono il progetto. E siamo sicuri che i parcheggi presi a riferimento siano conformi alla nostra città? Crediamo che sia assolutamente necessario che i progetti del privato per quell'area vada discusso bene. Occorre un nuovo grande parcheggio per il centro storico, per superare il fatto che gli stessi lucchesi si stanno convincendo, con il passare del tempo, di una cosa assolutamente sbagliata, ovvero che il centro storico non è più vivibile. Invece i cittadini devono poter usufruire dello stesso".



Barsanti (Casapound) ha aggiunto che "sembra che l'amministrazione appalti ad altri la totale idea di una riqualificazione di una parte importante del centro storico. Quando nel testo di oggi si leggono le varie destinazioni d'uso sembra che si vada in una direzione che non è quella auspicata dalla città. Credo che qualsiasi posizione commerciale vada valutato attentamente. Riguardo ai parcheggi: è effettivamente molto vago il contenuto su questa materia: parcheggi in quella zona sono fondamentali per una prospettiva riqualificativa: facciamo però in modo che la fretta di riqualificare un'area non comporti che, alla fine, non se ne faccia di niente. Questo non preciso numero di parcheggi è un rischio".

"Siamo di fronte - ha invece spiegato Bindocci (M5S) all'ennesima speculazione immobiliare che viene fatta. I nostri occhi vedono una operazione del mattone. C'è di tutto lì, mancano lo Stato e le scuole. Si perde un altro pezzo di città con un piano che in realtà è poco chiaro. Questa operazione si chiama vergogna: si va a gestire una faccenda ad interesse pubblico senza parlarne con la città, senza alcun tipo di processo partecipativo. Se non si fa si questa tematica, su cosa la si fa una programmaticità partecipativa? L'unica motivazione sul perché non si ascolta la cittadinanza è chiara: l'operazione è decisa da altri ed è non per la città, per altri. Ci dite che c'è bisogno di appartamenti: chi ve lo ha detto? Se si perde la città di Lucca, se si vende a pezzi, dopo non possiamo piu decidere niente".

"Abbiamo approcci diversi sulla materia - ha sottolineato Di Vito (Siamo Lucca) perché abbiamo modi diversi di amministrare. Prima avete distrutto la sanità, adesso state distruggendo l'urbanistica. Voi non avete previsto alcun tipo di percorso conoscitivo da parte dei cittadini, avete effettuato una furbizia. I cittadini lucchesi saranno cornificati e voi farete un altro sgarbo alla città. E sia chiaro questo: noi vogliamo fare opposizione per le persone, noi vogliamo avere una visione di futuro. Noi vorremmo dare un modello di città differente, non condividiamo quello che voi andate facendo. La città deve sapere che l'opposizione ha provato a fare qualcosa di buono ma, oggi, continuate a distruggere beni pubblici".

A margine della discussione generale, in cui sono state soprattutto le opposizioni ad intervenire, Martinelli inizia illustrazione degli ordini del giorno: "Vogliamo che l'amministrazione si impegni a rendere i parcheggi presenti nell'area ex Tabacchi, di riferimento per tutta la zona centrale della città, e non solamente meri accessori che vadano prevalentemente a vantaggio delle nuove attività commerciali e dei privati. Tocca poi a Bindocci: l'esponente M5S presenta due documenti, uno che riguarda un impegno per l'amministrazione di avviare un percorso partecipativo con la cittadinanza lucchese, un secondo riguardante l'opportunità di modificare le destinazioni d'indirizzo della ex Tabacchi. Infine Pierotti (Pd) chiede di completare il recupero della ex manifattura Tabacchi con una valorizzazione dello spazio pubblico presente coniugata con un tentativo di recuperare fondi atti allo scopo. L'assemblea è chiamata ad esprimersi: le tre proposte delle opposizioni sono respinte, l'unica approvata è quella della rappresentante Dem.

A concludere la discussione un intervento del sindaco, Alessandro Tambellini: "La discussione - ha sostenuto il primo cittadino lucchese - è oziosa e inutile. Finora non abbiamo proposte chiare e concrete, nonostante i bene informati. Non abbiamo progetti che ci sono stati presentati realmente e formalmente. A quel punto, quando ciò sarà, la città potrà dire si o no. La città potrà dire se effettivamente vuole un'opera del genere. La città dovrà dire se le interessa questo progetto o no. Guardate che nessuno di noi ha fatto del male alla città. Quali elementi di stortura abbiamo fatto alla città? Quale violenza? Stasera si approva un quadro di funzione possibile".

A Tambellini ha risposto Santini: "Il progetto è stato presentato ai soci nei minimi dettagli. Ci sentiamo presi in giro". Arrivati alla votazione generale sul provvedimento non ci sono state sorprese: la variante alla ex manifattura Tabacchi è stata approvata a maggioranza.