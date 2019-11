Bibbiano e Forteto: venerdì conferenza di CasaPound al Grand Hotel Guinigi. Barsanti risponde a Marcucci: "Le sue minacce non impediranno il dibattito"

Altri articoli in Politica

martedì, 12 novembre 2019, 15:14

“Il fatto che il nuovo distretto socio sanitario di Lucca e della Piana sarà collocato nel quartiere Giardino, che è stato oggetto di una complessiva opera di riqualificazione nel corso dello scorso mandato dell'amministrazione Tambellini, è motivo di grande soddisfazione”.

lunedì, 11 novembre 2019, 17:26

"Non consentiremo più al partito di Giorgia Meloni di continuare a coinvolgere il Pd ed il centrosinistra nelle fake news di Bibbiano e di scrivere le mani della sinistra sui bambini"

lunedì, 11 novembre 2019, 15:50

"I problemi dell'illuminazione natalizia in centro storico, che potrebbero addirittura portare per la prima volta ad avere una via Fillungo completamente al buio, non sono legati solo alle grandi catene insensibili, o alla cifra di 150 euro che viene chiesta ad ogni esercente per aderire, piuttosto è la spia di...

lunedì, 11 novembre 2019, 15:05

Sta per iniziare il progetto CTTAcademy, un’opportunità di formazione professionalizzante che guarda ai giovani talenti e tende al futuro attraverso percorsi di tirocinio - con retribuzione di 500 euro al mese - come strategia formativa e d’inserimento all’interno dell'organico aziendale di nuovi autisti ed addetti alla manutenzione

sabato, 9 novembre 2019, 20:55

Durante i Comics, sulle Mura urbane, sono comparsi due ragazzi con indosso le divise da ufficiali delle SS: è scoppiato il finimondo, con la giunta Tambellini in prima linea contro il rigurgito nazista e Mario Pardini di Lucca Crea tenuto all'oscuro dell'imminente minaccia con una nota congiunta che di congiunto...

sabato, 9 novembre 2019, 17:21

"Gestione servizio calore: Tambellini faccia chiarezza sul passaggio da Lucca Holding Servizi al Comune". Lo dichiarano in una nota congiunta i gruppi consiliari di centrodestra SìAmoLucca, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega