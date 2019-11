Politica



Bindocci: "Cassa integrazione alla Pieretti"

venerdì, 22 novembre 2019, 17:07

Massimiliano Bindocci della Uilcom Uil Lucca interviene in merito alla richiesta di consultazione sindacale per Cigo Cartiera Pieretti srl.

"La Pieretti - esordisce - ci ha chiesto di aprire il confronto per la cassa integrazione, la comunicazione è arrivata ieri tramite il consulente. Il personale coinvolto è praticamente tutta la parte produttiva e buona parte della amministrazione, si tratta di 17 persone su circa 20 che ci lavorano".

"L’ultimo incontro - spiega Bindocci - pur avendo mostrato delle distanze, aveva visto anche la possibilità di ridurre l’organico in modo condiviso stante la disponibilità di alcuni dipendenti, ma certe rigidità ideologiche di alcuni dirigenti e certi toni non concilianti da parte di una dirigenza che ha portato l’azienda al fallimento hanno procurato questo risultato. Noi pur essendoci distinti per saper restare nel merito, come ha riconosciuto persino l’azienda, ci troviamo adesso ad affrontare una ennesima azienda che attraversa una crisi irreversibile".

"Tra l’altro - aggiunge - la cassa integrazione prevede che prima si smaltiscono le ferie, che l’azienda ad oggi non paga, il che rende anche questo percorso complicato, inoltre ci stupisce la richiesta della Cassa Integrazione Ordinaria, avremmo ritenuto eventualmente più logico pensare ad una Cassa Integrazione Straordinaria".

"Dobbiamo ancora capire se esiste qualcuno che ha voglia di investirci bene - conclude -, altrimenti anche questa Cassa Integrazione rischia di servire solo ad allungare una sofferenza ed una difficoltà del personale che non è più sostenibile. Al momento, dopo aver dato le nostre disponibilità per l’esame congiunto della cassa Integrazione, abbiamo dato una prima informativa ai lavoratori, abbiamo già convocato una riunione con la parte del personale che si rivolge a noi (vista L’indisponibilità della CGIL a fare assemblee unitarie) ed abbiamo chiesto un incontro al Commissario nominato dal tribunale".