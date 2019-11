Politica



Bindocci (M5S): "Mura di Lucca, necessario un cambio di passo"

giovedì, 28 novembre 2019, 14:30

Massimiliano Bindocci, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Lucca, interviene in merito all'insegna luminosa messa su Porta Santa Maria.



"L'insegna luminosa messa su Porta Santa Maria - dichiara - è l'ultimo gesto di disprezzo - di una lunga serie- di questa amministrazione verso le mura urbane, tra concerti, tendoni, reti anti caduta, concessioni e tavolini e mille altre iniziative".



"Con la chiusura dell'Opera delle Mura - afferma Bindocci - fu promesso un progetto di valorizzazione delle mura urbane. Invece si naviga ancora a vista e si mettono insegne orrende come questa, senza nessun riferimento al Natale e con dimensioni spropositate. Sembra l'insegna di un super mercato o di un Luna Park. Tra l'altro non è stata nemmeno chiesta la autorizzazione alla Sovrintendenza".



"Come Movimento 5 Stelle - conclude - si è presentata una interrogazione oggi stesso, e si segnala la cosa alle autorità competenti per le verifiche del caso. Politicamente si necessita un progetto serio che parta da un confronto approfondito che sia in grado di valorizzare le mura urbane - che sono indubbiamente l'opera simbolo della città -. Inoltre visti i ripetuti scivoloni della amministrazione chiederemo la convocazione di un consiglio comunale straordinario aperto a esperti e con la presenza della sovrintendenza, per dare tempi certi e brevi alla tematica".