Politica



"Cambiamo!". Il movimento avanza in provincia diLucca

lunedì, 25 novembre 2019, 15:37

di gabriele muratori

"Una politica diversa, dove non si parla con slogan, ma di concretezza. Risolvere i problemi del territorio e dei cittadini". Questa l'introduzione del referente provinciale del movimento, Simone Simonini, ex consigliere del comune di Molazzana, ed ex consigliere provinciale, che questa mattina, presso la sala conferenze dell'Hotel Napoleon di Lucca, ha presentato l'avanzata del movimento "Cambiamo!", di fronte all' onorevole Giorgio Silli, appartenente alla Camera dei Deputati.

"Il nostro neonato movimento, lavorerà per tutti i cittadini e in forma moderata" - continua Simonini – "e puntiamo alla collaborazione con tutti i partiti del centrodestra italiano e naturalmente del nostro territorio. Abbiamo iscritti in ogni parte della nostra provincia, e nostro scopo sarà appunto conoscere tutte le realtà locali con le problematiche da risolvere".

Eguale pensiero anche per gli altri esponenti presenti. Manuel Alessandri, referente per la piana di Lucca, Valdemaro Panzani e Fabio Fontana referenti da Castelnuovo per la Garfagnana, Fabrizio Pellegrini referente per la Versilia e Roberto Andreotti per la Mediavalle, tra di loro ex consiglieri comunali provenienti da altre fazioni del centro destra. "Dobbiamo parlare di unità del centro destra" – questo tra le ideologie principali di Giorgio Silli.

"Il nostro giovane movimento ha già capito che se non si sta insieme non si vince. Partiamo da una serie di nostre vecchie esperienze politiche dalle quali raccogliamo i frutti. Siamo amici di tutta la destra italiana e dobbiamo ridare fiducia e speranza ai nostri elettori troppe volte spaesati, perchè in Toscana, come vuole la tradizione, o sei comunista o sei anti. Il nostro neonato partito "Cambiamo!" presenta una serie di referenti ancora provvisori, ma già al lavoro per mettere a punto le concrete idee in programma". Moderazione, sinergia e collaborazione, tra i comitati toscani e gli altri partiti di centrodestra, al lavoro per realizzare le esigenze territoriali e dei cittadini, è il filo conduttore nel movimento di Giovanni Toti, che si prepara alle prossime elezioni, tra cui le prossime nel comune di Coreglia Antelminelli e Viareggio.

Foto Ciprian Gheorghita