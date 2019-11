Politica



Comics, il centrodestra: "Evento spettacolare, ma logistica da rivedere"

lunedì, 4 novembre 2019, 12:26

"Lucca Comics & Games, super manifestazione ma con una logistica da festa paesana, che va rivista profondamente". Lo dichiarano in una nota congiunta i gruppi consiliari di partiti e lista civica di centrodestra, a margine della chiusura della kermesse.



"Si tratta di un appuntamento da difendere e salvaguardare, che negli anni ha contribuito a proiettare Lucca come capitale mondiale del gioco e del fumetto, e cogliamo l'occasione per ringraziare i volontari della Protezione civile, le donne e uomini delle forze dell'ordine per l'impegno profuso in questi giorni - commentano i consiglieri comunali di Lega, Fratelli D'Italia, Forza Italia e SìAmo Lucca -. Tuttavia al tempo stesso dobbiamo purtroppo evidenziare come la giunta di sinistra capitanata dal super assessore Francesco Raspini, con provvedimenti al limite del delirio, ce l'abbia messa tutta per creare disagi a cittadini e lavoratori. Innanzitutto è impensabile requisire già un mese prima dell'inizio della manifestazione le piazze della città, abitualmente adibite a parcheggio dei residenti, viste le già note carenze di stalli in condizioni di normalità: si deve cominciare subito a studiare una soluzione affinché i tempi di montaggio delle strutture vengano dimezzati".



Così come non è accettabile, per i gruppi consiliari di lista civica e partiti di centrodestra, che nelle zone immediatamente fuori le mura regni il caos. "Uno spettacolo indegno: auto e camper parcheggiati ovunque e perfino sulle aiuole - prosegue la nota dell'opposizione -. Bisogna aumentare le aree di sosta destinate al pubblico di Lucca Comics & Games in aree più distanti dal centro storico e collegarle con le navette, così come succede già con Capannori, in modo che i parcheggi subito fuori le mura (anche durante la manifestazione) continuino a poter essere utilizzati da cittadini e lavoratori che invece in quei giorni sono stati costretti a pagare il costo del parcheggio o trasferire la macchina a diversi chilometri di distanza dalla propria abitazione o attività".



L'ultima annotazione riguarda i banchi presenti sulle Mura, adibiti a vendita di food. "Troppi e in qualche caso penalizzanti per i titolari di attività presenti tutto l'anno nella nostra città e che garantiscono sempre un servizio e posti di lavoro per i lucchesi - concludono i gruppi consiliari di centrodestra -. Dunque viva Lucca Comics & Games, pero' è agghiacciante come l'incapacità della giunta di sinistra riesca a danneggiare un evento collaudato nel tempo, mettendone a rischio la tenuta. Vale il detto, se non ci mettessero mano farebbero meno danni".