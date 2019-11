Politica



Comitati Sanità: "Su Campo di Marte chiediamo serietà, onestà e correttezza"

sabato, 16 novembre 2019, 11:09

I Comitati Sanità Lucca (in memoria di Raffaello Papeschi) intervengono sulla situazione dell'ex ospedale Campo di Marte. "All'indomani del consiglio comunale aperto - scrivono in una nota - pieno di parole di speranza sul futuro di Campo di Marte, si susseguono notizie sempre più certe e allarmanti su decisioni già prese e, a quanto pare, ben consolidate da parte dell'ASL, che comunica la sua decisione di vendere le aree di Campo di Marte".



"Ricordiamo molto bene le parole del sindaco Tambellini - proseguono i comitati - e non vogliamo credere che si sia giocato su un argomento così importante e serio come la salute e la disperata situazione sociale di tantissime famiglie. Come Comitati siamo sbigottiti e non vogliamo credere che, in un consiglio dedicato esclusivamente alla questione del vecchio ospedale, si sia potuto ricorrere a bugie ad effetto. E saremmo molto perplessi davanti ad eventuali 'Io non lo sapevo'. Chiediamo a gran voce serietà, onestà, correttezza e la tanto sbandierata 'trasparenza".



"I Comitati sono e rimangono espressione diretta della cittadinanza - conclude la nota -. Chiedono una presa di posizione chiara ed ufficiale da parte dei rappresentanti della nostra amministrazione comunale, a tutela del bene della cittadinanza e della credibilità degli intenti espressi, a chiare lettere, nel consiglio comunale del 7 novembre scorso".