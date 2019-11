Politica



Consiglio, Battistini "zittisce" Barsanti

martedì, 12 novembre 2019, 22:34

Insolito episodio durante il consiglio comunale di stasera, nel corso del quale il presidente del consiglio comunale Francesco Battistini ha "zittito" il consigliere Fabio Barsanti (Casapound) chiedendo al personale comunale di spegnergli il microfono.

Barsanti aveva in precedenza fatto una raccomandazione al sindaco segnalando presunte irregolarità che si sarebbero verificate in un baluardo delle Mura. Il sindaco aveva replicato che Barsanti, in quanto pubblico ufficiale, poteva lui stesso segnalare gli episodi alle autorità competenti.

Barsanti ha allora replicato affermando che chiedeva al sindaco di dare un segnale di discontinuità rispetto a quella che ha definito una "tolleranza" della giunta verso l'estrema sinistra, ma l'intervento del consigliere è stato interrotto dal presidente del consiglio che non lo ha giudicato consono con la fase delle raccomandazioni.

E.B.