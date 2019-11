Politica



Consiglio, Tambellini: "A Campo di Marte servizio riabilitativo". Comitati: "Accolte nostre richieste"

giovedì, 7 novembre 2019, 21:37

di eliseo biancalana

"L'obiettivo è collocare nella struttura che è rimasta un servizio socioriabilitativo di area vasta". Sono parole del sindaco di Lucca Alessandro Tambellini a proposito dell'area dell'ex Campo di Marte. L'impegno del primo cittadino è arrivato nel corso del consiglio comunale aperto sul Campo di Marte che era stato richiesto dalle opposizioni. Positivo il commento dei comitati sanità e dell'ordine dei medici.



Il consiglio straordinario è stato chiesto dai consiglieri di minoranza. Le ragioni dei proponenti sono state espresse da Alessandro Di Vito (SìAmo Lucca) che ha difeso con forza la necessità di tutelare la funzione pubblica dell'ex ospedale, attaccando duramente le scelte fatte in questi anni dall'amministrazione e dall'azienda sanitaria locale. Il consigliere ha quindi esposto le richieste delle minoranze, che chiedono che non siano adottate varianti urbanistiche che mettano in discussione la collocazione del Campo di Marte nella zona acustica due, che sia acquisita dal comune l'area dismessa dell'ex ospedale e che venga mantenuta la funzione sanitaria ampliando a quella sociosanitaria.



Ha replicato il sindaco. "La struttura del Campo di Marte oggi è per due terzi utilizzata, non è lasciata a se stesso - ha detto -. Rimangono vuoti l'edificio 3 ed inutilizzati alcune zone nella parte vicino all'obitorio". Il sindaco ha fatto il punto sulle diverse ipotesi susseguite sulla destinazione dell'area, dall'idea di collocarvi una nuova questura all'ipotesi di farvi le nuove sedi della Misericordia e della Croce Rossa. Tutte ipotesi tramontate, mentre ora l'idea è quella di realizzarvi "un centro multifunzionale" con all'interno anche un centro riabilitativo di area vasta. A tal fine sono in corso interlocuzioni con la Scuola Sant'Anna di Pisa e la Fondazione Stella Maris. Il sindaco ha anche ipotizzato uno spostamento della scuola infermieri. C'è inoltre la possibilità che alcuni spazi vicino all'obitorio vengano utilizzati dai vigili del fuoco. Insomma, le idee non mancano, ha sostenuto Tambellini che però ha chiarito che "bisogna creare i presupposti perché diventino realizzazioni concrete".



Le parole del sindaco hanno trovato conferma negli interventi in aula dei rappresentanti dell'azienda sanitaria, Luigi Rossi, direttore della zona distretto di Lucca, e Nicola Ceragioli, direttore del dipartimento tecnico azienda di area vasta. "Noi non possiamo spostare tutti i nostri servizi a Campo di Marte" ha comunque chiarito Rossi. Favorevolmente spiazzati dalle parole del primo cittadino i rappresentanti dei comitati sanità. Paolo Pescucci (Salviamo Campo di Marte) ha comunque ribadito la richiesta che il comune acquisti il Campo di Marte, un'ipotesi su cui il sindaco non ha nascosto il proprio scetticismo per i vincoli normativi vigenti. Gemma Urbani (Comitato Lucca per una sanità migliore) si è commossa nel constatare che le ragioni dei comitati hanno trovato ascolto. Positivo anche il commento del presidente dell'ordine dei medici, Umberto Quiriconi. Maria Nuti (Genitori H per sostegno) ha chiesto che al San Luca sia realizzata una vasca riabilitativa per i disabili, un'idea a cui il sindaco non ha chiuso, anche se l'amministrazione pensa di realizzarla all'ex palestra Bacchettoni o vicino al palazzetto dello Sport.