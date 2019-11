Politica



Di Vito presenta una pregiudiziale, la maggioranza dice no. E Tambellini: "discussione oziosa"

mercoledì, 27 novembre 2019, 00:41

"Secondo noi questa variante si basa su atti inerenti al piano operativo ancora non approvato: si chiede di interrompere la discussione e di rimandare l'atto oggi in discussione in commissione". Così il consigliere di opposizione Alessandro Di Vito (Siamo Lucca) nel dibattito preliminare riguardante la manifattura ex Tabacchi, in discussione stasera durante l'assemblea del consiglio comunale lucchese. Un consiglio comunale che, da principio, si è dimostrato subito teso: la seduta è stata subito interrotta per una capigruppo lampo, dove Di Vito ha illustrato il documento che avrebbe voluto presentare in aula, sospensione necessaria a causa di una incomprensione tecnica tra lo stesso Di Vito e il presidente del consiglio, Battistini. Alla ripresa dei lavori è stato il Pd, con il suo capogruppo, Bonturni, a chiedere una ulteriore sospensione, per poter meglio visionare l'atto.

Ed è proprio Bonturni a prendere la parola alla ripresa dei lavori: "Non condividiamo la difformità che viene sollevata da questa pregiudiziale. Altre varianti semplificate sono state fatte senza problemi, il tutto in coordinamento con la regione Toscana. Non abbiamo motivo di votare a favore".

Ribatte Bindocci (M5S): "La questione è tanto tecnica quanto politica: il consiglio comunale di Lucca talvolta ha preso delle rimbalzate che hanno dovuto fare cambiare programma del comune. Questo atto doveva esser fatto in modo differente. Le normative sono chiare. Il problema con le procedure è netto ed è scaduto il termine per utilizzare la procedura da voi scelta. Si torni indietro".

Barsanti (Casapound) invece ha sottolineato, tra le altre cose, "Il poco tempo avuto per esaminare l'atto in commissione. Approfondiamo la questione della conformità con la legge regionale. Dimostriamo che non si vuole approvare per forza". Anche Santini (Siamo Lucca) ha sostenuto "la necessità di una pausa di riflessione, anche perché un intervento così fondamentale per la città deve necessariamente essere approfondito".

A rispondere alle perplessità delle opposizioni è il sindaco Tambellini: "Noi ci rifacciamo ad un articolo legislativo preciso, mi sembra che i consiglieri di opposizione stiano parlando di cose assolutamente diverse. Si sta protraendo una discussione oziosa e speciosa, forse anche a causa del fatto che ciò nasce da qualche intellettuale che non si trova in queste aule. Accantoniamo questo è andiamo avanti". La pregiudiziale viene quindi respinta a maggioranza.

Lorenzo Vannucci