Politica



Elezioni in Romania, anche a Lucca si può votare

venerdì, 8 novembre 2019, 17:19

In questo week-end, cominciando da oggi venerdì 8 novembre, si svolgeranno le elezioni presidenziali della Romania.

Il governo rumeno ha aperto una sede situata a Lucca all'Auditorium Pia Casa in Via Santa Chiara n° 8.

Il 1º turno: 8/9/10 novembre

Il 2º turno: 22/23/24 novembre

L'orario di voto in entrambi i turni è:

venerdì 12:00-21:00

sabato 07:00-21:00

domenica:07:00-21:00