Politica



Ex Manifattura, Barsanti: l'amministrazione brancola nel buio

mercoledì, 20 novembre 2019, 13:01

Il consigliere di opposizione, che questa mattina ha partecipato al sopralluogo presso i locali della ex Manifattura Tabacchi in vista della necessaria variante per sbloccare l'iter della parte sud, è critico sulla situazione in vista del suo recupero.



"Il sopralluogo di questa mattina alla ex Manifattura Tabacchi conferma ciò che andiamo dicendo da mesi - dichiara in una nota il consigliere comunale Fabio Barsanti - ovvero che siamo molto indietro. Sia per quanto concerne la parte nord della struttura, nella quale i lavori sono interrotti a causa del fallimento dell'impresa appaltatrice, ma soprattutto riguardo alla parte sud, oggetto della variante in esame. Quello che emerge è non soltanto un ritardo nei tempi che l'Amministrazione si era data, ma anche una certa confusione sul necessario percorso che dovrà avviarsi."



"L'impressione - continua Barsanti - è che si brancoli un po' nel buio e non si abbiano le idee molto chiare. Se la Giunta non troverà il modo di uscire da questo pantano la Manifattura, così come il Carmine e anche il Porta Elisa, rappresenterà una delle grandi promesse di campagna elettorale fallite a causa della mancanza di una visione chiara sul futuro della città."