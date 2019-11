Ex Manifattura, presentata variante

Altri articoli in Politica

mercoledì, 20 novembre 2019, 15:00

Vanno giù duro i consiglieri comunali Marco Martinelli e Simona Testaferrata, che da sempre si battono in prima linea nella lotta al contrasto della diffusione del gender e nella difesa del diritto del consenso informato dei genitori, sulle iniziative che si sono svolte dal 12 novembre al 19 novembre presso...

mercoledì, 20 novembre 2019, 13:50

Si rinnova anche quest'anno la campagna del Fiocco Bianco che ruota attorno al 25 novembre, Giornata mondiale per il contrasto alla violenza sulle donne

mercoledì, 20 novembre 2019, 13:01

Il consigliere di opposizione, che questa mattina ha partecipato al sopralluogo presso i locali della ex Manifattura Tabacchi in vista della necessaria variante per sbloccare l'iter della parte sud, è critico sulla situazione in vista del suo recupero

mercoledì, 20 novembre 2019, 11:00

Il mancato incontro col sindaco previsto per il 13 novembre ha dato la misura dell’alto livello di tensione e di scontro che c’è tra amministrazione comunale e cittadini sulla costruzione della cd “Piazza Coperta“ nell’area Gesam

martedì, 19 novembre 2019, 15:57

"Variante urbanistica per l'ex Manifattura: discussione inesistente". Vanno all'attacco i gruppi consiliari di partiti e liste civiche di centrodestra in merito alla variante urbanistica che riguarderà la porzione dell'ex Manifattura Tabacchi non oggetto del Piuss

martedì, 19 novembre 2019, 14:45

Il consigliere comunale pentastellato Massimiliano Bindocci ha pubblicato sul suo profilo facebook questa immagine con tanto di commento. Forse poteva risparmiarseli