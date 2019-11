Politica



Flash mob in piazza contro la violenza sulle donne

venerdì, 22 novembre 2019, 20:40

Il coordinamento pari opportunità di Uil e Uil Pensionati, strutture di Carrara-Lunigiana, Massa-Versilia e Lucca, tramite le rappresentanti Roberta Guglielmini, Anna Mura, Sandra Picchi e Illia Lombardi, hanno organizzato una dimostrazione pubblica per il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Le iniziative, in pratiche un flash mob di sensibilizzazione con cartelli e sagome femminili, si terranno in centro storico a Carrara, in via Regia a Viareggio e a Lucca, in via Barsanti e Matteucci, con inizio alle ore 10.30. Il Coordinamento pari opportunità invita tutte le istituzioni e i cittadini a partecipare per dire basta alla violenza contro le donne.