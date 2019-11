Politica



Futuro area ex Campo di Marte, domani sera il consiglio comunale straordinario voluto dall'opposizione

mercoledì, 6 novembre 2019, 12:52

"Grazie alle firme raccolte da sette consiglieri comunali di opposizione, domani giovedì 7 novembre alle ore 18 si terrà il consiglio comunale straordinario sull''area ex ospedale Campo di Marte. Dopo sette anni e mezzo di governo dell'amministrazione Tambellini il quadro è ancora nebuloso, nessun passo avanti è stato fatto per una definizione complessiva del futuro".

Lo sostengono in una nota Serena Borselli, Cristina Consani, Alessandro Di Vito, Marco Martinelli, Remo Santini, Simona Testaferrata e Enrico Torrini, i consiglieri comunali che hanno sottoscritto la richiesta. Un consiglio comunale aperto agli interventi esterni, al quale prenderanno parte tra gli altri i vertici dell'Asl, l'Ordine dei Medici e degli Infermieri e i comitati. "E' necessaria una scossa, per capire una volta per tutte l'orientamento dell'amministrazione - si legge in una nota firmata dai sette esponenti della minoranza -. La nostra posizione è che vadano tutelati gli interessi pubblici sull'intera area dell'ex presidio ospedaliero Campo di Marte, in quanto unica e strategica area territoriale della nostra città dove si possono collocare le strutture socio assistenziali. Questo si puo' fare attraverso la sua acquisizione nel patrimonio del Comune, previo accordo di programma, al pari di quanto è stato fatto per gli ex ospedali del Ceppo di Pistoia e Misericordia-Dolce di Prato. E quindi mantenerne l'attuale funzione sanitaria, con eventuale ampliamento alla funzione socio sanitaria".