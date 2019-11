Politica



S. Concordio, gli Amici del porto della Formica non mollano la presa e incalzano la giunta

mercoledì, 20 novembre 2019, 11:00

Il mancato incontro col sindaco previsto per il 13 novembre ha dato la misura dell’alto livello di tensione e di scontro che c’è tra amministrazione comunale e cittadini sulla costruzione della cd “Piazza Coperta“ nell’area Gesam.

"Da un parte l’amministrazione - scrivono Gli Amici del porto della Formica - che la vuole realizzare a tutti i costi, sostenendo di non avere alcuna possibilità di modificare in maniera sostanziale il progetto edilizio, pena la perdita del finanziamento; dall’altra i cittadini del Comitato Per S.Concordio, degli Amici del Porto e della associazione Quartiere di S.Concordio che sono determinati ad impedire con ogni mezzo quello che ritengono un danno irreversibile al territorio e che credono in possibili soluzioni alternative. Vie di mezzo, possibilità di incontro tra due posizioni diametralmente opposte, fino ad oggi, non se ne sono viste, e in tre anni, da quando, nel 2016, è partito l’iter del progetto, non c’è mai stata nessuna apertura da parte del Comune nei confronti delle istanze dei cittadini".

"Neppure gli appelli delle maggiori associazioni ambientaliste e di tutela del territorio presenti a livello nazionale e locale - prosegue il comunicato - hanno minimamente incrinato la volontà del Comune di portare avanti questa contestatissima costruzione nella sua immutata versione originale. Riteniamo che questa conflittualità vada assolutamente spianata, nell’interesse della città, per questo “ci riproviamo”, e abbiamo protocollato una nuova richiesta di incontro col sindaco e di nuovo la richiesta di istituzione di un “tavolo di confronto”, due momenti necessariamente distinti per contenuti e per modalità".

Ecco il testo:

“Egregio sig. Sindaco , in considerazione che non è stato possibile tenere l’incontro programmato per lo scorso 13 novembre, chiediamo cortesemente che sia indicata una nuova data a sua discrezione, compatibilmente con i suoi impegni. Distintamente, siamo a richiedere la convocazione di un “Tavolo di confronto” sulla cd “Piazza Coperta” in area Gesam, come da prot.148755 del 29/10/2019. Desideriamo precisare che a nostro parere, vista la delicatezza degli argomenti trattati, sarebbe opportuno distinguere i due momenti. Per quanto concerne il “Tavolo”, sarebbe preferibile, se anche lei lo ritiene, definirne preliminarmente la composizione, gli obiettivi e la durata”. Speriamo, questa volta, di essere convocati presto e senza malintesi.