Politica



Il centrodestra: "Campo di Marte, Asl conferma che è in vendita. Il sindaco ha barato in consiglio?"

giovedì, 14 novembre 2019, 18:12

"Abbiamo tutta l'impressione che il sindaco e l'amministrazione comunale ci possano aver preso in giro: nel corso del consiglio comunale straordinario convocato il 7 novembre su volontà delle opposizioni in merito al futuro del complesso Campo di Marte, Tambellini ha stupito tutti dichiarando finalmente, e dopo varie sollecitazioni, di essere d'accordo sulla destinazione socio sanitaria dell'intero complesso, ma il giorno successivo 8 novembre l'Asl (sul suo albo pretorio on line) ha inserito proprio il Campo di Marte nel nuovo piano delle alienazioni dei propri immobili, chiarendo che il Campo di Marte stesso è quindi ancora in vendita". Lo sostengono in una nota i gruppi consiliari di SìAmoLucca, Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia.



"E' per questo che i vertici dell'Asl, che sarebbero dovuti intervenire al consiglio comunale straordinario su invito del Comune, non si sono presentati? - attacca l'opposizione -. Perchè evidentemente non potevano confermare quanto detto dal sindaco? Ma Tambellini allora sapeva che poche ore dopo aver reso quelle dichiarazioni nell'organismo istituzionale per eccellenza della città, l'azienda sanitaria avrebbe ribadito che il Campo di Marte è in vendita ad una cifra di oltre 17 milioni di euro? L'assenza al consiglio comunale dei vertici dell'azienda sanitaria, comunicata all'ultimo momento, ci fa sospettare fortemente".



A maggior ragione, i gruppi di opposizione ritengono fondamentale che in una prossima seduta consiliare ci sia spazio per il dibattito sul futuro del Campo di Marte, e venga messa in votazione la mozione che prevede appunto che il complesso rimanga tutto a destinazione socio sanitaria. "Belle le parole del sindaco sui progetti di polo multifunzionale, con strutture di carattere riabilitativo e sociale, sede di istituti formativi, come la scuola per infermieri e di ricerca per quanto riguarda la protesica di ultima generazione - conclude la nota di lista civica e partiti di centrodestra - ma gli sviluppi di questi giorni ci mettono in allarme sulle reali intenzioni dell'Asl e sulla veridicità delle affermazioni di Tambellini, che potrebbe aver voluto mettere a tacere il dissenso di un'ampia parte dell'opinione pubblica e dei comitati sanità, facendo credere in consiglio comunale lucciole per lanterne. Purtroppo non sarebbe la prima volta: ribadiamo dunque la necessità che la questione debba essere formalizzata con una votazione, attraverso cui si sanciscano gli intenti sul Campo di Marte senza se e senza ma".