Politica



Il centrodestra: "Dal comune 1 milione e 420 mila euro al Teatro del Giglio per evitare ancora un bilancio in perdita"

sabato, 16 novembre 2019, 16:33

"Che succede al Teatro del Giglio? Per evitare di chiudere nuovamente il bilancio in perdita come nel 2018 (quando il rosso fu di 214mila euro), il Comune aumenta il contributo che fornisce all'azienda speciale: da un milione e 365 mila euro dello scorso anno si passerà a un milione e 420 mila euro per il 2019". A sostenerlo sono i gruppi consiliari di opposizione.



"Non sono dati che ci inventiamo noi, ma quelli comunicati ufficialmente su nostra sollecitazione dal vicesindaco Lemucchi - si legge in una nota di SìAmoLucca, Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia -. Con una variazione al bilancio di previsione 2019-2021, si stabilisce infatti che al Giglio finiranno altri 65 mila euro che andranno ad aggiungersi ai già cospicui finanziamenti ricevuti dall'amministrazione. Un'operazione fatta sicuramente per evitare che il bilancio del Teatro chiudesse nuovamente in perdita e quindi in rosso per due anni consecutivi: ma chi si pensa di prendere in giro? Se l'attivo si raggiunge aumentando i soldi che l'ente pubblico eroga, sono capaci tutti di rimettere in sesto le finanze del Giglio - proseguono i gruppi consiliari -. Emerge invece chiaramente che la gestione del Teatro continua a non essere all'altezza, con spese ingiustificate e situazioni mai chiarite. Come quella dei i 14mila euro lordi all'anno dati a una dipendente come indennità forfettaria per integrare le sue competenze, le dimissioni avvenute su divergenze di bilancio da parte dell'ormai ex direttore Ferrucci e la nomina al suo posto (con proroga) del dirigente Marino".



Le opposizioni mettono in evidenza anche altri due aspetti. "Da un lato abbiamo il sindaco che annuncia dati trionfalistici sugli abbonamenti, dall'altro siamo a metà novembre e ancora non è stato presentato il bilancio preventivo 2019 del Teatro, certificando in questo modo una vera e propria presa in giro, visto che per una corretta programmazione il preventivo si sarebbe dovuto approvare al massimo nei primi mesi dell'anno - conclude la nota dei gruppi consiliari -. Segno della difficoltà di far quadrare i conti,e della necessità di tempo per trovare artifici che consentano di non chiudere almeno all'apparenza il bilancio in perdita. E pensare che il centrosinistra, che ora avalla un milione e 420 mila euro di contributo annuale al Giglio e quindi anche la lievitazione dei costi, quando era all'opposizione sosteneva che una volta al governo della città avrebbe ridotto notevolmente gli stanziamenti. Ma alle bugie ormai ci siamo abituati".