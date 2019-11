Politica



Il centrodestra: "Mezzo milione di euro per case ai Rom, tutto vero. Il comune tenta di ingannare i cittadini"

martedì, 26 novembre 2019, 16:05

"Altro che mistificazione della realtà, quello che abbiamo rivelato è tutto vero: Comune e Regione investiranno una cifra vicina al mezzo milione di euro per realizzare tre nuovi alloggi per alleggerire la presenza dei Rom dal Campo nomadi delle Tagliate: e nella replica scomposta della maggioranza di centrosinistra che sostiene la giunta Tambellini, le cifre vengono confermate".



I consiglieri comunali di SìAmoLucca Serena Borselli, Cristina Consani, Alessandro Di Vito, Remo Santini, Enrico Torrini insieme ai colleghi Marco Martinelli e Simona Testaferrata, tornano così sul progetto del Comune per l'ex circoscrizione di Ponte a Moriano.



"Il centrosinistra sottolinea impunemente che il cofinanziamento del Comune consiste semplicemente nel mettere a disposizione il piano superiore della ex circoscrizione, il cui valore è stimato, appunto, in 230.000 euro - spiegano gli esponenti dell'opposizione -. Se appunto si tratta di un valore stimato, facente parte oltretutto di un patrimonio immobiliare che potrebbe essere anche ceduto per monetizzare una cifra, sono comunque soldi destinati a quel progetto. Soldi che potrebbero essere investiti a favore di tutta la comunità lucchese e non solo per i rom. Comprendiamo le difficoltà di spiegare un'operazione del genere ai cittadini, ma arrampicarsi sugli specchi per tentare di nascondere la verità è davvero ridicolo. Ma i lucchesi e i residenti di Ponte a Moriano hanno già capito"