"Legge spazzacorrotti", protesta l'avvocatura lucchese

martedì, 12 novembre 2019, 16:17

E' durissima la protesta di tutta l’avvocatura lucchese nell'ambito della mobilitazione proclamata dall’UCPI e dall’OCF per l'entrata in vigore, l'1 gennaio 2020, della cosiddetta "legge spazzacorrotti", nella parte che sospende la prescrizione dei reati dopo la pronuncia delle sentenze di primo grado in contrasto con i diritti fondamentali dei cittadini ed in violazione del giusto processo costituzionalmente garantito.



"La sospensione dei termini di prescrizione - si legge in una nota dell'Ordine degli Avvocati di Lucca -, a seguito della pronuncia di primo grado, sia essa di condanna o di assoluzione, condannerà imputati e persone offese all’oblio di un processo senza fine: la paralisi del processo, lo svilimento della funzione della pena, in caso di condanna. La riforma è inutile, dannosa e fuorviante. - Inutile: solo il 23 % dei reati si prescrive dopo la sentenza di primo grado, mentre il 53% si prescrive nella fase delle indagini; - Dannosa: abolisce la ragionevole durata dei processi. - Fuorviante sulle ragioni della lunghezza dei processi: le richieste degli avvocati incidono sulle cause di rinvio solo per il 4% e, comunque, non concorrono a far maturare i termini di prescrizione".



Per questi motivi, l’Avvocatura lucchese, riunitasi il 25.10.2019, ha deciso di promuovere una serie di iniziative divulgative allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui devastanti effetti dell’entrata in vigore della legge che sospenderà la prescrizione dopo il giudizio di primo grado, affinché venga riaperto un tavolo istituzionale per confrontarsi sui provvedimenti normativi da assumere per ridurre l’arretrato, i tempi di definizione dei processi pendenti, ferma l’imprescindibile necessità che siano abrogate le disposizioni che inibiscono il corso della prescrizione.