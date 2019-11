Politica



Lemucchi: "Sei milioni di recupero dell'evasione". Centrodestra: "Tasse alte"

mercoledì, 13 novembre 2019, 00:42

di Eliseo Biancalana

Oltre 6 milioni di euro dal recupero complessivo dell'evasione. Il dato è stato riferito in consiglio comunale dal vicesindaco Giovanni Lemucchi durante la seduta che ha visto l'approvazione di una variazione alle previsioni di competenza del bilancio di previsione 2019 – 2021. Critiche le opposizioni.

Con la variazione si registra 1 milione e 700 mila euro in più sul fronte del recupero fiscale, portandolo a complessivi 6 milioni e 100 mila euro. Con la delibera approvata dal consiglio vengono inoltre destinate al cartellone Vivi Lucca 450 mila euro, mentre 417mila vanno alla bonifica lungo il fiume, 111 mila vanno a incrementare le risorse per le mense, 160 mila vanno sul sociale e ci sono anche 20 mila euro per il wifi all'Agorà.

Lemucchi ha sottolineato il dato del recupero dell'evasione che "oltre a essere un un'importante voce di entrata nelle casse comunali rappresenta un elemento di equità". La variazione tiene anche conto del perfezionamento della convenzione per l'Ostello San Frediano.

Critico il giudizio delle opposizioni che hanno attaccato l'amministrazione su qualità dei servizi, livello della tassazione e situazione del Teatro del Giglio. Da SìAmo Lucca, Enrico Torrini ha lamentato la situazione del taglio dell'erba mentre Remo Santini ha chiesto lumi sulla situazione del Teatro del Giglio, ricordandone il rosso in bilancio. Sul Giglio è intervenuto anche Nicola Buchignani (FdI) proponendone la privatizzazione. Marco Martinelli (Forza Italia) ha invece attaccato sul livello della pressione fiscale comunale, lamentando una "tassazione stellare" a fronte di "servizi scadenti". Il capogruppo azzurro ha avuto un vivace scontro con Claudio Cantini (Lucca Civica).

Il sindaco Alessandro Tambellini ha replicato rinfacciando al centrodestra l'eredità lasciata dalle precedenti giunte all'amministrazione di centrosinistra. La variazione è passata con 19 voti favorevoli e 7 contrari.