Politica



Mammini: "Ex manifattura Tabacchi treno che passa oggi e non torna più'

mercoledì, 27 novembre 2019, 00:35

di lorenzo vannucci

"Il complesso della manifattura ex Tabacchi è del 2003. All'epoca non si tenne conto che un'area industriale per essere tale ha bisogno soprattutto di spazi per poter essere ampliato". Così l'assessore all'urbanistica Mammini durante la seduta del consiglio comunale in cui si è discusso riguardo la ex Tabacchi.

"Così non fu fatto - ha spiegato Mammini - perché non ci fu una pianificazione adeguata. Così ci siamo trovati una area industriale in una porzione di città non idonea. Questo è ciò che succede quando una amministrazione perde le occasioni, prende tempo e non prende le decisioni necessari. Eppure i grandi politici continuano a regnare. Vogliamo perdere un'altra occasione per la città? Noi vorremmo essere pronti".

"Fin dal 2004 - ha proseguito Mammini - la manifattura è diventata ex manifattura. È rimasta inanimata e silente, anche perché gli strumenti predisposti per il suo iter erano inadeguati. Nonostante grandi idee niente ci è stato fatto. Gli immobili da ex magazzini del grano sono diventati magazzini del guano. Occorre, per una porzione di territorio di 20 mila metri quadrati, una visione di insieme. Quindi noi, con il nostro piano di indirizzo, cerchiamo di coniugare la necessità di ristrutturazione, i bisogni della città e l'eventuale interesse di potenziali investitori. Perché si ricordi che le ristrutturazioni, una volta fatte, devono essere mantenute".

"La zona della manifattura - ha concluso Mammini - ha raccontato tante sfaccettature della nostra città. La Tabacchi era una delle attività portanti dell'economia lucchese. Vorremmo poter togliere il prefisso ex dalla parola manifattura. Vorremmo che la Tabacchi tornasse ad essere una manifattura reale che, in collaborazione con l'area nord della città, porti nuova vita a Lucca. L'obbiettivo di stasera è quello di riqualificare tale porzione di terreno, così come si pensava di agire già in passato: dal 2004, a fronte delle varie proposte, non è stato fatto nessun piano. Attualmente le destinazioni previste sono ad uso produttivo. Noi vogliamo introdurre una modalità di attuazione più morbida e più snella che, in compenso, possa effettivamente arrivare a compimento. Inoltre ricordo che: il 18 novembre l'area è stata dichiarata di interesse culturale e che non è previsto che nell'area in questione vadano a sorgere nuove strutture. Tutto questo per tornare a dar vita a 20 mila metri quadrati del centro storico. Non sono previste attività ad alto impatto ambientale".