Politica



Martinelli e Testaferrata: "Comics, sindaco prenda distanze da maschere blasfeme"

martedì, 5 novembre 2019, 16:10

“Comics: il sindaco prenda le distanze e denunci le maschere che offendono Dio”. Lo dichiarano Marco Martinelli e Simona Testaferrata che prendono posizione su alcune maschere blasfeme presenti durante la manifestazione 2019 di Lucca Comics e Games.



"Siamo sconcertati - proseguono Martinelli e Testaferrata - come nessuno della sinistra radical chic lucchese non abbia accesso i riflettori su persone giunte alla manifestazione di Lucca e sfilato per le vie cittadine con maschere che palesemente miravano ad offendere la nostra fede, il nostro Signore".



"Tambellini e la sua giunta - concludono Martinelli e Testaferrata-condannino questa brutta pagina della Kermesse dei Comics senza se e senza ma e auspichiamo che siano prontamente identificati gli autori di questo orribile gesto".