Martinelli e Testaferrata: "Stop a laboratori Gender alla Ludoteca il Bucaneve"

mercoledì, 20 novembre 2019, 15:00

"Stop a laboratori Gender alla Ludoteca il Bucaneve". Vanno giù duro i consiglieri comunali Marco Martinelli e Simona Testaferrata, che da sempre si battono in prima linea nella lotta al contrasto della diffusione del gender e nella difesa del diritto del consenso informato dei genitori, sulle iniziative che si sono svolte dal 12 novembre al 19 novembre presso la Ludoteca il Bucaneve di Santa Maria a Colle dal titolo "Non voglio essere una principessa Rosa!" lettere animate e laboratori per riflettere sugli stereotipi di genere a cura de La Città delle donne.



"Siamo venuti a conoscenza – aggiungono Martinelli e Testaferrata- di queste iniziative da diverse segnalazioni di genitori preoccupati dei riflessi negativi che questi laboratori "ingannevoli" trasmettono ai bambini".



"Presentati come strumenti per educare all'uguaglianza contro le discriminazioni o gli stereotipi - attaccano Martinelli e Testaferrata - promuovono nella realtà l'ideologia gender ovvero l'equiparazione di ogni orientamento sessuale e di ogni modello di famiglia. E' oltremodo ignobile ed inaccettabile- proseguono i consiglieri Martinelli e Testaferrata- che tutto questo avvenga con la complicità dell'amministrazione Tambellini visto che si tratta di un immobile di proprietà comunale dato in uso attraverso i patti di collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni e dove l'amministrazione comunale come da regolamento ha il compito di controllo e verifica dei progetti che vengono svolti negli edifici".



"Sulla questione- continuano Martinelli e Testaferrata- denunciamo anche la mancanza di trasparenza del comune di Lucca che non ha ancora risposto ad un nostro accesso agli atti che tra i vari punti richiedeva proprio copia delle relazioni circa le attività svolte presso il Centro Bucaneve di Santa Maria a Colle. Se questo luogo - concludono i consiglieri di opposizione- deve diventare il centro per la propagazione e diffusione della teoria Gender ne chiediamo l'immediata chiusura".