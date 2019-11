Politica



Museo del fumetto alla Manifattura, sindaco: "Sarà luogo estremamente vivo"

martedì, 12 novembre 2019, 23:09

Il Museo del Fumetto alla ex Manifattura "sarà un luogo estremamente vivo". Ne è convinto il sindaco Alessandro Tambellini che è intervenuto sull'argomento durante la discussione della terza variazione al piano degli investimenti 2019 - 2021.

Il sindaco ha risposto a una sollecitazione del consigliere Remo Santini (SìAmo Lucca). L'ex candidato sindaco del centrodestra ha chiesto chiarimenti sulla decisione dell'amministrazione comunale di spostamento il Museo del fumetto dalla precedente collocazione vicino al complesso San Romano alla ex Manifattura Tabacchi dopo che per anni l'orientamento dell'amministrazione sarebbe stato diverso.



Tambellini ha sottolineato l'importanza della conservazione delle attività museali che "hanno bisogno di mantenersi nel tempo". Ha poi sostenuto che il Museo del fumetto nella sua precedente collocazione "era un buco costante" e che quindi c'era bisogno di immaginare un'organizzazione diversa. "C'è parso significativo inserirlo in un contesto vivo" ha spiegato il primo cittadino che ha quindi sostenuto che il Museo alla ex manifattura sarà un "luogo estremamente vivo".

La variazione è stata approvata con 20 voti favorevoli, un contrario e un non voto.

Eli. Bi.