Rinnovo del consiglio provinciale: i candidati

lunedì, 25 novembre 2019, 22:46

di simone pierotti

Saranno due le liste che si contenderanno la poltrona della presidenza della provincia di Lucca il prossimo 15 dicembre. Scaduti infatti i termini per la presentazione delle liste dei candidati ala carica di presidente e dei relativi aspiranti consiglieri. A sfidarsi saranno Luca Menesini, sindaco di Capannori e presidente uscente dopo 4 anni di mandato, e Alberto Giovannetti, sindaco di Pietrasanta. Non sarà pertanto Giovanni Lodovici il candidato del centro destra e non ci sarà la terza lista, quella ipotizzata da Michele Giannini.

Si voterà per tutta la giornata di domenica 15, dalle 8 alle 20, e saranno tre i seggi e non più uno solamente: alla sede centrale di Palazzo Ducale (Sala Tobino) a Lucca si aggiungono quelle decentrate di Castelnuovo di Garfagnana e una in Versilia. A votare, ricordiamo, saranno i componenti dei vari consigli comunali della provincia, sia di maggioranza che di oppisizione.

12 i posti da assegnare per i consiglieri, che resteranno in carica 2 anni: per la lista di centro sinistra “Provincia civica e democratica” ben cinque sindaci in lizza, ovvero Patrizio Andreuccetti, sindaco di Borgo a Mozzano; Andrea Bonfanti, sindaco di Pescaglia; Andrea Carrari, sindaco di Piazza al Serchio, Maurizio Verona, sindaco di Stazzema, Sara D'Ambrosio, sindaco di Altopascio. Ci sono poi: Valeria Bertei, assessore di Piazza al Serchio; Zelmiro Corti detto Mirio, consigliere comunale di Gallicano; Leonardo Dinelli, consigliere comunale di Lucca; Catia Intaschi, consigliera comunale di Stazzema; Maria Teresa Leone, consigliera comunale di Lucca; Iacopo Menchetti, consigliere comunale di Camaiore; Roberta Menchetti, assessore di Porcari.

Per il centrodestra i candidati consiglieri sono Ilaria Benigni (Lega, Capannori), Yamila Bertieri (Lega, Borgo a Mozzano), Serena Borselli (Siamo Lucca, Lucca), Melania Ferrari (Cambiamo, Molazzana), Riccardo Giannoni (La Porcari che Vogliamo, Porcari), Matteo Marcucci (Pietrasanta prima di tutto), Mirco Masini (Lega, Massarosa), Matteo Petrini (Fdi, Capannori), Matteo Scannerini (Forza Italia, Capannori).

Sono 7, quindi, i candidati provenienti dal territorio della Valle del Serchio: Andrea Carrari e Valeria Bertei del comune di Piazza al Serchio, Zelmiro Corti (Gallicano), Melania Ferrari (Molazzana), Patrizio Andreuccetti e Yamila Bertieri (Borgo a Mozzano), Andrea Bonfanti (Pescaglia).