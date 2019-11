Politica



Santini e Martinelli: "Ex Manifattura, il sindaco chiarisca su previsione parcheggi e nuovi negozi"

venerdì, 29 novembre 2019, 15:50

"Ex Manifattura Tabacchi, Tambellini esca allo scoperto: chiarisca sulla previsione dei parcheggi e se verranno realizzati nuovi negozi". Lo dichiarano in una nota i capigruppo di centrodestra Marco Martinelli e Remo Santini, a seguito del consiglio comunale in cui è stata approvata la variante urbanistica.



"La nostra posizione è chiara, in quell'area serve un parcheggio di dimensioni tali che possa ospitare un numero di stalli capace di soddisfare non solo le nuove funzioni e i 90 appartamenti che verranno realizzati dentro il complesso, ma che diventi il punto principale per la sosta sia per residenti del centro storico sia per i visitatori della città - sottolineano -. Questa è l'ultima vera opportunità sia per migliorare e favorire l'accesso al centro storico che per liberare le piazze intorno al complesso e restituirle alla piena fruizione dei cittadini e visitatori".



Al tempo stesso i due capigruppo ribadiscono la loro perplessità circa la necessità di andare ad appesantire ulteriormente il tessuto cittadino con l'introduzione di fondi destinati a negozi, vista la crescente presenza di fondi commerciali sfitti sia all'interno delle mura sia nei quartieri della prima periferia.



"Non è nota invece - attaccano Martinelli e Santini - la posizione di Tambellini in merito a queste future destinazioni della porzione dell'ex Manifattura non oggetto del PIUSS. E' infatti assurdo quello che sta accadendo nella nostra città: da una parte il primo cittadino sventola la bandiera della trasparenza e del palazzo di vetro, poi riduce il consiglio comunale a mero passa carte di decisioni già prese altrove, portando delibere all'ultimo istante e pretendendo l'approvazione senza dibattito. E soprattutto senza dare la possibilità ai consiglieri dei necessari approfondimenti". Conclude la nota: "E' giusto che la città sia informata: il sindaco illustri le intenzioni della giunta sui parcheggi che intende realizzare e sui negozi, se saranno previsti o meno. La variante adottata dal consiglio comunale non serve per realizzare parcheggi, ma per introdurre la possibilità di realizzare nuove case, fondi commerciali".