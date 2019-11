Politica



Santini: "Serve un piano di valorizzazione per la via dei Fossi, simbolo di lucchesità"

mercoledì, 13 novembre 2019, 09:51

Un progetto di valorizzazione e rilancio di via del Fosso, da molti chiamata e conosciuta come via dei Fossi, che oltre ad un'area di particolare pregio paesaggistico è anche uno dei simboli della lucchesità. A chiederlo, in una mozione protocollata per farla approdare in uno dei prossimi consigli comunali è il capogruppo Remo Santini, a nome della lista civica SìAmoLucca.



"Parliamo sia del tratto compreso tra la Madonna dello Stellare e Porta S.Iacopo, sia di quello compreso dalla Madonna dello Stellare e Porta San Gervasio, una direttrice fulcro della zona est del centro storico dove in questi anni la riqualificazione del complesso di San Francesco ha iniziato un percorso di rinascita rimasto pero' a metà - si legge nel testo della mozione -. Quello della suggestiva strada puo' diventare un itinerario turistico alternativo e di qualità, ma anche un luogo da riscoprire per i lucchesi (come ha testimoniato il successo di recenti iniziative quali i Fossi dell'Arte) fatta salva anche la necessità di creare migliori condizioni di vivibilità anche per i residenti che in questa zona, (così come in molte altre, sono alle prese con la mancanza di posti auto".



Nella mozione, Santini sottolinea come in passato tutti i progetti di rilancio proposti quali la via della Seta, la via dell'Artigianato e altri sono tutti caduti nel vuoto e nel dimenticatoio anche per inerzia delle precedenti amministrazioni, ma rimarca anche che gli studi fatti, depositati e presentati possono essere ripresi, integrati e riaggiornati in base alle esigenze odierne o implementati con nuove idee che possono essere prese in considerazione, come ad esempio l'illuminazione dei Fossi stessi, la predisposizione di una cartellonistica adeguata per promuovere la zona, l'ideazione di iniziative a cadenza regolare che possano garantire il recupero dell'area sia sotto l'aspetto culturale che di vivibilità per i residenti.



"Auspichiamo che al piu' presto questa mozione, in cui si impegna il sindaco e la giunta a elaborare un piano concreto - conclude la lista civica SìAmoLucca - venga approvata e inizi un percorso serio che porti all'attivazione di finanziamenti specifici e quindi a quella valorizzazione necessaria al rilancio di un angolo magico ma abbandonato".