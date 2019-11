Politica



Strade: al via tanti interventi nella Circoscrizione 4

giovedì, 7 novembre 2019, 15:37

"Sono tanti gli interventi di manutenzione delle strade che hanno interessato la zona nord della Circoscrizione 4". Ad annunciarlo è Enzo Giuntoli, consigliere Pd del Comune di Lucca con delega ai paesi. "È una bella soddisfazione, dato che dopo anni di tagli e risorse ridotte oggi siamo stati in grado di programmare interventi di questo tipo. Interventi che, a seguito di un attento monitoraggio compiuto dall'amministrazione e grazie alle segnalazioni dei cittadini, sono stati indicati come prioritari dall'ufficio tecnico. Nello specifico i lavori hanno riguardato il risanamento del manto stradale rovinato in diversi tratti: in questo modo le strade sono state risistemate, sono tornate sicure e più facilmente percorribili".

"Le opere di risanamento del manto, sia completo che parziale – spiega il consigliere Enzo Giuntoli – in alcuni punti sono ancora in corso di realizzazione e già conclusi gli interventi in via Acquacalda, dalla scuola elementare di San Pietro a Vico alla zona artigianale in località le Querce, in via per Marlia e in via Tognetti".

"Potrebbero sembrare lavori di poco conto. Non lo sono: con poco, infatti, è stata ridata dignità alle periferie, è stata garantita la sicurezza stradale di tutte le persone che abitano nella zona e sono state ascoltate e accolte le richieste dei cittadini. Nei prossimi anni continueremo sempre più in questa direzione, con investimenti per la cura della città e per la sua manutenzione".