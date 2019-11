Politica



Svastiche ai Comics, Comune e Lucca Crea condannano l'episodio

sabato, 2 novembre 2019, 19:15

Il comune di Lucca e l'organizzazione del festival Lucca Comics & Games 2019 prendono le distanze dall'episodio denunciato in un video sui social che ritrae alcuni ragazzi sfilare con le svastiche al braccio.



"Il Comune di Lucca e Lucca Crea prendono le distanze e condannano il comportamento dei due ragazzi apparsi nel video caricato oggi in rete, offensivo non solo per il festival e tutto il suo pubblico, ma soprattutto per la memoria storica del nostro territorio.

L'accaduto non è in alcun modo in relazione con il festival né con le community cosplay né con alcuna rievocazione storica. Nessun evento della manifestazione, nessun partner, nessuna attività collaterale è coinvolta in questo gesto dei due ragazzi.

Il pubblico presente ha immediatamente condannato il gesto e la security li ha prontamente allontanati dall'area, senza l'intervento delle forze dell'ordine, comunque già allertate.

Ricordiamo inoltre che il tema a cui è dedicato il festival quest'anno è "Becoming Human", un forte richiamo a riscoprire il nostro lato umano, alla valorizzazione della vicinanza, dei sentimenti e della tolleranza. Sono ormai anni che Lucca Comics & Games basa il proprio programma su cinque fondamentali pilastri etici: Comunità (perché siamo una manifestazione corale), Scoperta (perché invitiamo ad apprendere cose nuove), Inclusione (perché tutti sono parte di questo grande evento e nessuno deve sentirsi escluso), Gratitudine (verso gli artisti e gli autori che ci fanno sognare e verso la città che ospita l'evento), Rispetto (per il patrimonio artistico e monumentale della città).

Tutto questo certamente non si sposa con simili manifestazioni che richiamano spettri di intolleranza e barbarie che non ci appartengono in alcun modo".