Ufficio edilizia, botta e risposta Torrini-Tambellini

martedì, 12 novembre 2019, 21:47

di eliseo biancalana

Botta e risposta "dantesco" in consiglio comunale tra il consigliere Enrico Torrini (SìAmo Lucca) e il sindaco Alessandro Tambellini sulla situazione dell'ufficio edilizia privata del comune di Lucca.

"Lasciate ogni speranza o voi che entrate" ha esordito il consigliere Torrini durante la fase delle raccomandazioni, citando la Divina Commedia. "È questa la frase che mi è venuta in mente - ha proseguito - dopo aver sentito i professionisti che frequentano l'ufficio edilizia privata del comune di Lucca. Si sa quando le pratiche entrano e non si sa quando ne usciranno. Questo comporta un blocco delle compravendite degli immobili che necessitano di sanatorie che devono necessariamente passare attraverso quell'ufficio, significativi ritardi nel rilascio di permessi a costruire, ristrutturazioni andando ad incidere negativamente in un settore sempre più martoriato come è quello edilizio. A questo atteggiamento ne conseguono anche mancate compravendite e mancati o ritardati versamenti di oneri di urbanizzazione".

"Queste parole di colore oscuro vid' ïo scritte al sommo d'una porta" ha esordito Tambellini, proseguendo la citazione del Sommo Poeta. "La questione è ampiamente sotto gli occhi dell'amministrazione" ha poi replicato a Torrini. Il primo cittadino ha sostenuto che la presenza di alcuni inceppamenti sia dovuta alla presenza di alcune istruttorie complesse risalenti a 20-25 anni fa. Tambellini ha inoltre ricordato che l'archivio San Filippo non è al momento agibile, ma è in corso una gara che dovrebbe concludersi entro il mese di dicembre. L'auspicio del sindaco è che svolta la gara tutta la situazione vada a regime.