Una Mercanti illuminante o illuminata?

mercoledì, 20 novembre 2019, 23:43

di alessandro sesti

Valentina Mercanti, assessore alle attività produttive, ce l'ha messa davvero tutta per convincere i commercianti di via Fillungo a tirare fuori 120 euro per l'illuminazione natalizia. Purtroppo, però, i pidocchi(osi) sono stati troppi e anche lei, alla fine, si è dovuta arrendere all'evidenza. Questa volta il comune di Lucca non ha molto da rimproverarsi né di che essere rimproverato. 60 mila euro li ha sborsati, ma la taccagneria di alcuni negozianti, grandi catene comprese, ma non solo, ha avuto la meglio. Del resto non è, forse, via Fillungo la strada in cui il più famoso locale di Lucca, l'Antico Caffè Di Simo, è chiuso da anni per questioni di vil denaro?