Politica



Variante Manifattura, Barsanti: "Un'amministrazione senza idee che delega ai privati"

mercoledì, 27 novembre 2019, 13:55

"Una variante che apre a residenza privata e nuovi negozi, laddove invece doveva esserci una vocazione pubblica. Questa è una giunta senza idee ma soprattutto senza coraggio". È il commento del consigliere di opposizione Barsanti, che ieri sera in consiglio ha votato contro la variante sulla ex Manifattura proposta dall'amministrazione.

"La giunta Tambellini ha deciso di far approvare una variante praticamente ad hoc per "il privato" - dichiara Barsanti in una nota - ovvero la Fondazione Cassa di Risparmio. Con questo l'Amministrazione di centrosinistra dimostra per l'ennesima volta di non avere idee senza i soldi della Fondazione, e di essere supina ai poteri forti della città. Così passano gli anni e, nonostante sia al secondo mandato, il sindaco non ha la minima idea per il rilancio dei contenitori urbani del centro storico, fondamentali per il suo futuro".

"Ancora una volta - continua la nota - è da rilevare poi una totale assenza di coinvolgimento, partecipazione e trasparenza sia nei confronti dei cittadini, sia dei consiglieri della commissione urbanistica, che si sono trovati a dover approfondire una pratica del genere in poco più di una settimana. Un comportamento a cui la giunta ha risposto con nervosismo e imbarazzo, frustrando ancora una volta l'assise comunale".

"Adesso si aprirà una fase delicata per il futuro dell'ex Manifattura - conclude Barsanti - perché l'Amministrazione non fornisce le adeguate garanzie affinché non si vada incontro ad una classica speculazione in favore di privati. Come opposizione vigileremo e pretenderemo il coinvolgimento, nostro e di cittadini e categorie, per evitare che accada ciò che temiamo: una delega in bianco al privato per fare ciò che vuole in quanto unico possibile finanziatore. Su vocazione pubblica, spazi aperti e numero adeguato di parcheggi si gioca il futuro dell'intera parte sud-ovest del centro storico, già ampiamente compromessa da sette anni di immobilismo e fallimenti."