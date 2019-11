Politica



martedì, 12 novembre 2019, 21:56

“Via di San Donato invasa dall’erba alta: marciapiedi non percorribili”. Lo ha dichiarato Marco Martinelli nella fase riservata alle raccomandazioni durante il consiglio comunale di questa sera 12 novembre.

"Diversi cittadini - ha aggiunto Martinelli - mi hanno segnalato la presenza di erba alta in Via di San Donato (all’altezza circa del civico 1588) che impedisce la possibilità di usufruire dei marciapiedi. Per questo chiedo all’amministrazione comunale di intervenire prontamente per risolvere questa indecente incuria dell’ambiente in cui viviamo".